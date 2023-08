Terremoto in Fratelli d’Italia Eboli si dimette da ogni carica "Nessun interesse a candidarmi"

di Daniele Petrone

Scossone in Fratelli d’Italia a sette mesi dalle elezioni amministrative. Marco Eboli si dimette da tutti gli incarichi di partito lasciando il ruolo di coordinatore comunale, di membro del direttivo provinciale e pure dalla presidenza del circolo ’Marzio Tremaglia’ da lui stesso fondato.

Un terremoto se si considera che Eboli è di fatto uno dei simboli storici della destra reggiana, per trent’anni consigliere comunale di dura opposizione in Sala del Tricolore. "Continuerò a dare il mio supporto a Fdi da iscritto ed elettore, sempre più convinto dell’ottimo lavoro che Giorgia Meloni ed il Governo stanno facendo per l’Italia. Darò comunque una mano per la campagna elettorale delle prossime Amministrative", ha assicurato al termine di una lunga nota con la quale ha annunciato l’addio alle cariche, ma non del partito. Una risposta chiara anche alle malelingue che lo indicano come ‘migrante’ in un ipotetico nuovo partito scissionista di destra del suo caro amico Gianni Alemanno.

Eboli ha spiegato le sue motivazioni: "È capitato l’anno scorso, in occasione delle elezioni politiche, ed in seguito a indiscrezioni che mi davano candidato, fui costretto a smentire con un comunicato stampa, anche per ragioni familiari. Essendo ormai in prossimità delle elezioni amministrative dell’anno prossimo, gli inviti si sono susseguiti per una mia candidatura. Dopo aver attentamente riflettuto sono giunto alla decisione che l’unico modo per non alimentare, anche per il futuro, aspettative su mie candidature, e pur ringraziando sentitamente tutti coloro che mi hanno manifestato e manifestano stima e fiducia, sia quello di dimettermi da ogni carica che ricopro in Fd’I". Dietro alla scelta che può essere vista in parte come altruistica e in parte personale, ci sarebbe una sorta di cesura rispetto ad una nuova classe dirigente politica con cui Eboli – stando ai retroscena – nel corso del tempo non si sarebbe più ritrovato come visione, direzione e percorso politico. Nessuno scontro vero e proprio tant’è che coi vertici locali – da Alessandro Aragona (al quale ha presentato le dimissioni due giorni fa, col coordinatore provinciale che ha cercato di dissuaderlo) ad Alberto Bizzocchi – resta comunque un buon rapporto al netto di divergenze come ci sono anche nelle migliori famiglie. Ma per un’altra parte del partito, la figura di Eboli era vista come ingombrante, anche mediaticamente, con uscite troppo frequenti a rubare la scena (seppure nessuno lo abbia mai redarguito in questo). Eboli – che sarebbe stato tra i candidati di lista di punta di Fd’I – avrebbe lasciato anche perché non trovava sponda nel caldeggiare a candidata sindaco l’imprenditrice Anna Zampetti. Eboli lascia comunque senza sbattere la porta nè polemiche. "Nel 2020 – ha continuato nel comunicato – decisi di tornare a dare un contributo attivo a Fd’I. Dopo un periodo difficile per la mia salute, nel 2020 decisi di costituire il circolo territoriale “Marzio Tremaglia” e di accettare l’invito dell’allora coordinatore provinciale Alberto Bizzocchi a ricoprire l’incarico di coordinatore comunale a Reggio. Dissi allora ad Alberto e lo confermai ad Alessandro Aragona quando divenne coordinatore provinciale che la mia attività politica sarebbe stata concentrata solo sul Comune capoluogo e che non ero interessato a nessuna candidatura. A distanza di tre anni, il circolo che ho fondato è cresciuto molto in iscritti ed attività. Essendo abituato ad onorare le cariche ricoperte, la mia attività e quella del circolo è stata molto intensa. Più cresceva la mia attività più ricevevo da iscritti, amici e cittadini l’invito a candidarmi a cariche elettive. Non nascondo che mi dispiace in particolare abbandonare la guida del Circolo “Marzio Tremaglia” che ho fondato perché molti amici si sono iscritti anche per amicizia e fiducia in me. Con loro però l’amicizia non verrà meno come le occasioni di incontrarci, ne sono certo".