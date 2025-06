Terremoto nel volley reggiano: rinunce e nuove ambizioni per le squadre locali

Praticamente un terremoto. E’ quello che sta colpendo ora il volley reggiano, con diverse squadre che rinunceranno alla categoria alle quali sono state promosse o quelle a cui comunque avevano diritto. Ma sulla sfondo c’è anche già un’idea di … ricostruzione, con una nuova società che a Cavriago vuole fare le cose in grande. Premesso che non c’è ancora l’ufficialità che ci sarà solo nel momento in cui le varie società confermeranno o meno l’iscrizione ai rispettivi campionati, l’Ama San Martino non disputerà la Serie B maschile con la squadra della passata stagione e dovrà decidere se ridurre le ambizioni e disputarla con la formazione appena promossa dalla Serie C, oppure cedere entrambi i titoli, senza più reggiane in B.

Ma la ’resa’ forse più clamorosa è quella dell’Arbor, la società che nel 1978 vinse lo scudetto con il nome di Burrogiglio. Non confermerà la sua B2 femminile e non s’iscriverà nemmeno in Serie C o D. "E’ una scelta molto dolorosa che mi distrugge da 15 giorni – dice il presidente Raffaello Mazzacani – il momento è molto difficile a livello economico e burocratico. Inoltre diverse ragazze si erano già messe in contatto con altre società, per cui non saremmo in grado di presentare una squadra. Dovremmo avere una squadra in Prima Divisione, una in Seconda, oltre a diverse formazioni giovanili e ai Centri. Ma per i campionati nazionali dobbiamo tirarci indietro". Sorte simile dovrebbe capitare a Rubiera, con la Rubierese ex Giusto Spirito che non farà la B1, ma dovrebbe iscriversi al campionato di Serie C. Anche in questo caso è una auto-retrocessione. In B2 femminile la Fos Cvr, che sembrava avesse le possibilità di acquisire un titolo di B1, sta costruendo invece una squadra forte che, dopo il play-off perso quest’anno, possa ambire ad una promozione diretta. L’Everton maschile, appena promosso dalla Serie D in C, a sua volta dovrebbe confermare l’iscrizione, anche perché comunque si resta nei campionati regionali, sia a livello di trasferte più brevi, sia a livello di altri costi organizzativi.

E poi c’è una società che… ha trovato il petrolio, la I Ca.Re di Cavriago, già presente nel volley con categorie minori e giovanili, oltre che nel basket, pattinaggio a rotelle e bocce. Ha acquistato il titolo di Serie B2 femminile dal MassaVolley e ha ingaggiato diverse atlete ex Arbor.