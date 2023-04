Terremoto oggi a Reggio Emilia: epicentro a Villa Minozzo

Villa Minozzo (Reggio Emilia), 15 aprile 2023 – Una lieve scossa di terremoto, con magnitudo 2,8 e profondità di 66 chilometri è stata registrata alle 18,41 nell’Appennino reggiano. L’epicentro è stato calcolato a 1 chilometro a nord est di Villa Minozzo. Entro un raggio di 10 chilometri ci sono i comuni di Toano, Carpineti, Castelnuovo ne’ Monti.

Sebbene siano in corso controlli, non vengono per ora riportati danni né alle persone né agli edifici. L’appennino tosco emiliano, nel crinale tra le province di Bologna, Modena e Reggio non è certo nuovo a scosse sismiche.

La mappa