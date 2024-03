Terribile incidente a Carpineti. Schianto fra auto e moto. Il centauro in rianimazione Paura ieri mattina lungo la Sp19 all’altezza dell’incrocio della ’Capannina’ in via Casteldaldo. Un 58enne di Casalgrande è in prognosi riservata a Parma. Ferita anche la 19enne al volante. .