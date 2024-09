Terribile schianto contro un tir: il 42enne positivo a droga e alcol

Sembrano migliorare le condizioni dell’uomo rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sulla Cispadana, una decina di giorni fa a Gualtieri, venendo poi trasferito d’urgenza nella Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma. Ma rischia di aggravarsi la sua situazione giudiziaria, dopo che è risultato positivo ai test alcol-droga, oltre che in possesso di sostanze stupefacenti, che aveva addosso, oltre che nell’auto che conduceva al momento dello schianto. Sono in corso ulteriori accertamenti a carico di un uomo di origine albanese, di 42 anni, residente a Torino, già ben noto alle forze dell’ordine proprio per questioni di droga.

Nel 2017 era stato fermato e arrestato in quanto in possesso di una consistente quantità di cocaina. Ora occorre capire cosa facesse in territorio reggiano, in viaggio, ancora in possesso di droga. L’uomo era a bordo di una Fiat Panda che si è scontrata con un mezzo pesante.

Dopo il violento schianto sono arrivati in forze i soccorsi: l’ambulanza della Croce rossa di Guastalla, l’autoinfermieristica, l’automedica, oltre al personale dell’elisoccorso di Parma. Poi il trasporto d’urgenza dell’uomo all’ospedale Maggiore di Parma, in condizioni critiche, in prognosi riservata. Ora la situazione risulta in miglioramento.