Terribile scontro fra due Doblò. Muore un 50enne agricoltore davanti agli occhi del fratello. E un giovane è gravissimo

di Antonio LecciHa perso la vita mentre stava recandosi a portare documenti di un trattore della sua azienda agricola, che era rimasto coinvolto in un incidente a San Bernardino di Novellara. Era quasi arrivato sul posto, Marco Galaverni, 50 anni da compiere tra pochissime settimane, quando all’incrocio tra strada Vittoria e strada Boschi, nelle campagne novellaresi, si è scontrato con un Fiat Doblò condotto da un giovane di 24 anni, M.F., abitante a Cadelbosco Sopra. Un impatto violentissimo, con il furgone di Galaverni finito nel fossato laterale. Alcuni passanti hanno dato l’allarme ai soccorsi. Sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa di Bagnolo con l’autoinfermieristica di Guastalla, i vigili del fuoco, raggiunti dall’elisoccorso di Parma, atterrato in un vicino campo agricolo.

Per l’agricoltore, che abitava in via Casaletto a Bagnolo, non c’è stato nulla da fare. Tra i primi ad arrivare sul posto anche Paolo Galaverni, fratello della vittima, il quale si è insospettito per il ritardo di Marco nell’arrivare sull’altro incidente per portare i documenti del trattore. Non ricevendo risposte al telefono ha temuto il peggio: ha percorso la strada a ritroso e ha scoperto quanto era accaduto. Galaverni lascia anche una sorella, la moglie Ilaria Valentini (che gestisce l’Osteria Laghi di Seta a Cadelbosco), due figli e altri parenti. Il corpo, recuperato dall’agenzia Novellara Servizi, è stato composto all’obitorio dell’ospedale di Guastalla, come da prassi, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’altro conducente, 25 anni da compiere a giugno, è apparso da subito in condizioni gravissime. Dopo le prime cure è stato intubato e caricato a bordo dell’elisoccorso diretto d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Novellara insieme ai colleghi di Campagnola.

Il traffico è rimasto bloccato, con ulteriori disagi per la viabilità in quella zona, condizionata anche dall’altro incidente, che ha coinvolto un trattore agricolo e una Fiat Panda. In questo schianto, tra strada Vittoria e via D’Azeglio, sono rimaste ferite due donne di 59 e 60 anni di età, residenti a Guastalla, che erano sulla Panda. Sono state raggiunte in breve tempo dal personale delle ambulanze della Croce rossa di Novellara e di Fabbrico, oltre che dall’automedica della Bassa.

Hanno riportato traumi di media gravità e trasportate con le ambulanze al Santa Maria Nuova di Reggio. Non sembrano essere in pericolo di vita. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale della Bassa Reggiana. Evidenti i disagi al traffico, rimasto a lungo bloccato sulla strada provinciale, con incolonnamenti in entrambe le direzioni di marcia.