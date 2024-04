Terrore al distributore. Tenta di rapinarla e prova ad appiccare un incendio: arrestato

Ha tentato di rapinare una donna intenta a fare benzina e poi ha cercato pure di appiccare un incendio. Ma grazie all’intervento di un uomo, il malintenzionato è stato arrestato dalla polizia.

Un venerdì notte da far west al distributore Enercoop di via Inghilterra.

Erano circa le 5 quando una 59enne si è fermata per fare benzina. All’improvviso, è stata colta d’assalto da un giovane che si è intrufolato nell’auto per cercare di rubarle qualcosa. La donna ha chiesto aiuto ad un 28enne che era appena arrivato a bordo della sua vettura per fare rifornimento. Poco dopo il malvivente è sceso dall’auto della donna, scagliandosi contro di lei per strapparle la borsetta con violenza, ma l’intervento del ragazzo appena arrivato è stato provvidenziale: si è messo in mezzo per sventare la rapina e per consentire alla donna di fuggire. Il balordo si è quindi scagliato contro di lui che nel frattempo però è riuscito a rifugiarsi nell’abitacolo e a chiamare la polizia. In evidente stato confusionale, il delinquente ha cercato di appiccare il fuoco, armeggiando con un accendino vicino al carburante gocciolante della pistola di erogazione. Ma fortunatamente non è riuscito nel suo intento per la poca quantità di benzina.

Poco dopo sono arrivate le Volanti che lo hanno bloccato e poi portato in questura per l’identificazione. Si tratta di un 23enne senza fissa dimora, originario della Costa d’Avorio. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di tentata rapina impropria e tentato incendio doloso, ipotesi confermate dalla visione delle telecamere di videosorveglianza dell’area di servizio.

Inoltre, è stato denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di danneggiamento aggravato e falsa attestazione di generalità.

Quest’ultima ipotesi di reato è scattata per un piccolo ‘giallo’. L’ivoriano, al momento dell’arresto, era privo di documenti. E una volta portato in questura, sosteneva di essere un minorenne. Questo avrebbe determinato una diversa procedura giudiziaria col passaggio di competenze al tribunale dei minori di Bologna. Dopo approfonditi accertamenti nei database della polizia, è emerso che il giovane è sbarcato a Lampedusa qualche mese fa dopo una traversata in mare. Dopo le visite di rito, gli è stato fornito un permesso con lo status da richiedente asilo e assegnato ad una struttura comunitaria a Reggio. Dalla quale però è fuggito il giorno prima della tentata rapina al distributore.

Per fugare ogni dubbio, il giovane è stato accompagnato all’ospedale per sottoporlo al cosiddetto ‘esame dell’osso’, stabilendo così un’età stimata tra i 18 e i 20 anni. Si è potuto procedere dunque al tribunale ordinario reggiano. Ieri mattina è comparso davanti al gip Giovanni Ghini, difeso dall’avvocato Francesco Cupello e assistito da un’interprete francese. Si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del giudice che poi ha convalidato l’arresto, rimettendolo in libertà e disponendo il divieto di dimora in provincia di Reggio. Il 18 aprile sarà chiamato a comparire nuovamente in aula per la prosecuzione della direttissima.

Daniele Petrone