Terrore nel bar: prende a bastonate la dipendente, poi butta a terra il titolare

Alessandro Caporaletti
ReggioEmilia
CronacaTerrore nel bar: prende a bastonate la dipendente, poi butta a terra il titolare
10 ott 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
Novellara (Reggio Emilia): anche alcuni clienti sono stati costretti a chiudersi dentro per ripararsi dalla furia dell’uomo che si è calmato solo dopo l’arrivo dei carabinieri

L'uomo ha anche spintonato e buttato a terra il titolare del bar, minacciandolo

L'uomo ha anche spintonato e buttato a terra il titolare del bar, minacciandolo

Novellara (Reggio Emilia), 10 ottobre 2025 – Colpita da un bastone mentre stava lavorando al bar, giovedì pomeriggio a Santa Maria di Novellara. Protagonista in negativo un uomo già noto per altri atteggiamenti minacciosi avuti in passato nella stessa zona.

Una situazione che assume anche risvolti politici, con l’intervento dei consiglieri di opposizione di Novellara Democratica Civica, che segnalano pure come “barista e alcuni clienti siano stati costretti a chiudersi nel locale pubblico in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine, mentre l’uomo all’esterno ribaltava un tavolo mandando in frantumi alcuni bicchieri, restando comunque in zona con atteggiamento minaccioso”.

E anche all’arrivo dei carabinieri l’individuo non si sarebbe calmato, spintonando a terra il titolare del bar, oltretutto minacciato. I consiglieri comunali confermano che non si tratta di un episodio isolato: le intemperanze sarebbero iniziate già oltre un anno fa, con danneggiamenti a negozi, perfino furti in aree private tra Santa Maria e San Giovanni della Fossa.

Già mesi fa il gruppo consiliare guidato da Alessandro Cagossi aveva avuto un confronto con Comune e forze dell’ordine. Ma a quanto pare il problema non è stato risolto. Novellara Democratica Civica chiede alle istituzioni che la questione venga affrontata in modo adeguato, anche alla luce dell’ultimo episodio accaduto al bar della frazione. C’è chi non si reca al parco coi bambini per timore di aggressioni. Per questo si chiede un intervento che possa porre fine a questa situazione.

