Terrore nel bar: prende a bastonate la dipendente, poi butta a terra il titolare

Novellara (Reggio Emilia), 10 ottobre 2025 – Colpita da un bastone mentre stava lavorando al bar, giovedì pomeriggio a Santa Maria di Novellara. Protagonista in negativo un uomo già noto per altri atteggiamenti minacciosi avuti in passato nella stessa zona.

Una situazione che assume anche risvolti politici, con l’intervento dei consiglieri di opposizione di Novellara Democratica Civica, che segnalano pure come “barista e alcuni clienti siano stati costretti a chiudersi nel locale pubblico in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine, mentre l’uomo all’esterno ribaltava un tavolo mandando in frantumi alcuni bicchieri, restando comunque in zona con atteggiamento minaccioso”.

E anche all’arrivo dei carabinieri l’individuo non si sarebbe calmato, spintonando a terra il titolare del bar, oltretutto minacciato. I consiglieri comunali confermano che non si tratta di un episodio isolato: le intemperanze sarebbero iniziate già oltre un anno fa, con danneggiamenti a negozi, perfino furti in aree private tra Santa Maria e San Giovanni della Fossa.

Già mesi fa il gruppo consiliare guidato da Alessandro Cagossi aveva avuto un confronto con Comune e forze dell’ordine. Ma a quanto pare il problema non è stato risolto. Novellara Democratica Civica chiede alle istituzioni che la questione venga affrontata in modo adeguato, anche alla luce dell’ultimo episodio accaduto al bar della frazione. C’è chi non si reca al parco coi bambini per timore di aggressioni. Per questo si chiede un intervento che possa porre fine a questa situazione.