Terrorismo, Tahir rinviato a giudizio

di Alessandra Codeluppi

Lui, Yaseen Tahir, 24enne pakistano, fino all’anno scorso operaio, è accusato del reato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale. La Dda di Genova lo considera collegato a un gruppo jihadista vicino a un attentatore del giornale satirico Charlie Hebdo.

Fabbrico è l’ultimo paese in cui ha abitato fino a quando, il 7 giugno 2022, gli agenti della Digos reggiana lo prelevarono in una casa di via Trieste, nell’ambito di un’operazione internazionale, chr ha coinvolto anche Francia e Spagna, culminata in quattordici arresti.

Da allora si è conclusa l’udienza preliminare a Genova, all’esito della quale il gup Riccardo Ghio lo ha rinviato a giudizio, insieme a un altro connazionale, Mohsin Alì, 27enne dichiarato latitante nell’ottobre 2022: per loro il processo con rito ordinario, davanti alla Corte d’Assise di Genova, inizierà in settembre.

In base alla ricostruzione investigativa, Ali e Tahir, quest’ultimo in custodia cautelare nel carcere di Sassari, sono stati inquadrati come partecipi di un’associazione chiamata Gruppo Gabar, attiva almeno dal 2020.

Il sodalizio, di cui sono accusati di far parte anche Raan Nadeem, Ali Babar, Noman Umer e Rustam Shahzad - questi giudicati separatamente - avrebbe proposto atti con finalità di terrorismo.

Nello specifico avrebbe ricevuto e diffuso sui social network (whatsapp, tik tok, facebook e youtube) video, foto e notizie che inneggiano alla violenza, mostrando adesione rispetto all’attentato avvenuto a Parigi il 25 settembre 2020 alla ex sede di Ebdo.

Un attentato per il quale fu arrestato il pakistano 28enne Mahmood Hassan Zaheer, che ferì a colpi di machete un 36enne e una 28enne.

I membri del Gabar, di cui anche il 24enne di Fabbrico è accusato di far parte, avrebbero anche condiviso immagini proprie e altrui in cui si ostenta la disponibilità di armi, sia bianche sia da sparo.

E mantenuto inoltre i rapporti con i sodali, partecipando a incontri del gruppo, uno dei quali si svolse anche nel reggiano, proprio a Fabbrico, tra il 2 e il 5 settembre 2021.

A Tahir, in particolare, si contesta anche di "aver promosso dall’aprile 2021 la formazione di una cellula con sede e attiva in Italia", attraverso il reclutamento di sodali, l’individuazione di un covo - chiamato ‘Tana’ - e l’acquisto di armi.

Il 24enne avrebbe offerto ospitalità ai membri del gruppo nella sua abitazione di Fabbrico e tenuto rapporti con i personaggi al vertice dell’associazione, in primis con il 34enne Raan Nadeem, che a sua volta avrebbe condiviso, nonostante la detenzione in Francia, strategie e programmi.

Tahir avrebbe avallato il progetto terroristico, elargito consigli e raccomandazioni e dato la disponibilità a tornare in Italia. L’indagato respinge tutte le accuse: "Noi rivendichiamo la sua assoluta buona fede - dichiara l’avvocato Fabio La Mattina, che assiste Tahir -. Riteniamo che il nostro assistito non abbia commesso questi reati. Ora lui si trova in carcere e sta vivendo male questa situazione. Noi abbiamo deciso di non chiedere il rito abbreviato e di discutere nel dibattimento: produrremo elementi in controtendenza con le risultanze investigative".