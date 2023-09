Terrorista preso nella Bassa: via al processo

"Sono io in quel video". È iniziato ieri a Genova il processo davanti alla Corte d’Assise che vede due uomini accusati di terrorismo islamico: uno di loro è Yaseen Tahir, pakistano arrestato nel giugno 2022 a Fabbrico, l’altro Alì Moksine, attualmente latitante. In tribunale sono stati trasmessi video he, secondo la tesi accusatoria, collegherebbero la cellula genovese all’attentatore parigino Zaheer Hassan Mahmoud, il 27enne che a settembre 2020 attaccò la ex sede del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi, ferendo a colpi di mannaia due persone. L’uomo, Yaseen Tahir, venne arrestato nel giugno 2022 a Fabbrico. Nei filmati trasmessi ieri, appaiono giovani con coltelli o altri oggetti in mano. "Nulla - a detta dell’avvocato difensore di Tahir, Fabio La Mattina - che possa comprovare la responsabilità del mio assistito". A metà maggio avevano chiesto il processo con rito abbreviato altri otto pakistani e la sentenza è prevista a stretto giro. Secondo quanto ricostruito dalla Digos, coordinata dal pm Monica Abbatecola, il gruppo aveva una delle basi principali a Genova, nel quartiere di San Benigno. Sono tutti accusati di associazione terroristica internazionale. In manette finirono Tahir, 24 anni, Ahmad Waqas, 32 anni, fermato a Chiavari, Tasawar Iqbal, 29 anni, a Genova, Noman Akram, 23 anni, preso a Firenze, Nauman Alì, 23 anni, fermato a Treviso; Shoeb Aktar, 27 anni arrestato a Bari, Raan Nadem detto "il maestro", 33 anni, bloccato in Francia. A questi si sono aggiunti due personaggi ritenuti minori estradati nei mesi scorsi dalla Francia. Il gruppo, secondo l’accusa, si stava organizzando per trovare sede e armi. Tahir, con lo status di rifugiato politico dal 2015, era stato arrestato in Francia nel febbraio 2022 perché trovato mentre girava per strada con un coltello. Dopo due mesi era tornato a Chiavari, poi si era spostato nella Bassa reggiana. La Digos ha scandagliato il web dove il gruppo pubblicava video sui social mostrandosi con machete, fucili e kalashnikov.

al.cod.