"Terrorizzati da tutte queste rapine"

"Siamo sempre più preoccupati, perché dopo i furti ora rischiamo di tornare ad affrontare anche il fenomeno delle rapine". Cerca di nascondere la tensione, ma si nota il disagio vissuto da Luciano Fava, 74 anni, titolare della tabaccheria Nico di via Circondaria a Correggio, presa di mira da due individui che giovedì sera verso le 18 sono entrati nel negozio e, armati di coltello, hanno intimato di consegnare il denaro dell’incasso.

"Hanno approfittato di un momento in cui non c’era nessuno all’interno. Io, però, ho reagito. E in quel frangente sono pure caduto, dopo aver inciampato in un tubo. Al malvivente armato è caduto il coltello, che è finito proprio accanto a me. Una volta disarmati, entrambi hanno preferito fuggire via", aggiunge il tabaccaio, che al momento della tentata rapina era insieme al figlio Nicola. Forse una spinta ha favorito la caduta del commerciante. Per fortuna l’uomo si è rialzato, ma senza conseguenze fisiche. "Sono in questo negozio da diciotto anni. Ci sono capitati dei furti, soprattutto tentati. Ma una situazione simile, una rapina, non ci era mai capitata".

Chiediamo: quali soluzioni proporrebbe per far fronte a questa situazione? "La sicurezza non è il mio mestiere. Cosa posso dire? Ma di certo viviamo una situazione poco felice. Troppi furti, troppi reati. Occorre che le istituzioni facciano qualcosa di più per tutelarci e per proteggerci". Subito dopo il colpo fallito, sul posto sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini e le ricerche dei malviventi.

Antonio Lecci