Terza categoria, stasera l’anticipo al Lari. Il Biasola vuole continuare a gioire

Il fine settimana dei dilettanti prende il via già oggi con un anticipo del venerdì di Terza categoria: nel girone A il Biasola (20) ospiterà il Fogliano (13). Si giocherà a Reggio Emilia sul sintetico "Lari", con fischio d’inizio alle ore 21. Il Biasola occupa l’ottavo posto, l’ultimo utile per rientrare nei playoff: insegue proprio il Fogliano, che però è a sette lunghezze. Non c’è dubbio su chi ci arriva meglio: il Biasola viene da tre vittorie di fila, mentre il Fogliano ha perso le ultime due. L’arbitro designato per dirigere l’incontro è Fabio Saputo di Reggio Emilia. Vincendo il Biasola metterebbe fra sé e la zona fuori dai playoff ben dieci punti, che con sei giornate da giocare dopo questo turno non sono decisivi, ma costituirebbero certamente un vantaggio importante da poter gestire.