Terzo arresto per la benzina con le card clonate

Quand’è stata emessa l’ordinanza di custodia cautelare, lui si trovava all’estero: è rientrato pochi giorni fa in Italia e così anche per lui sono scattati gli arresti domiciliari. Si tratta di un pakistano accusato, in concorso con due connazionali - un 34enne residente a Novellara e un 35enne che abita a Guastalla - di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e di installazione di attrezzature atte a intercettare.

Secondo l’accusa i tre uomini riuscivano a clonare card benzina di aziende del Nord Italia per poi utilizzarle per prelevare ingenti quantità di carburante nelle aree di rifornimento, poi smerciate, stando alle prime ipotesi investigative, in un illecito mercato parallelo. Ieri il pakistano ancora non raggiunto dall’ordinanza emessa nell’ottobre scorso è comparso davanti al gip Luca Ramponi per l’interrogatorio di garanzia: assistito dall’avvocato Simone Vincenzo Ferraioli, ha ammesso gli addebiti.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i pakistani dapprima avrebbero installato nell’Otp (terminale di pagamento del distributore prescelto) una telecamera nascosta utile a carpire le password delle card e quindi il cosiddetto skimmer, necessario a catturare il codice numerico identificativo memorizzato nelle stesse card.

Dopo aver ottenuto il clone della card carburante, la tessera veniva usata per prelevare illecitamente il carburante nei distributori. Ai tre uomini - due dei quali saranno giudicati in abbreviato in giugno - sono contestati prelievi per 1.180 litri fatti il 4, 5 e 7 maggio 2022 nel distributore Ip di Campagnola, causando alle ditte un danno totale di 2.160 euro. Altri tentativi sono datati 13 e 18 maggio, data in cui risulta un ulteriore furto di 300 litri per un valore di 550 euro. Il 22 e 23 maggio risultano presi poi ulteriori 830 litri, per un danno di 1.665 euro.

Alessandra Codeluppi