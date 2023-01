Terzo blitz in pochi giorni, dopo le proteste e le operazioni di pulizia

Svastiche, croci celtiche e slogan deliranti contro ebrei ed antifascisti.

La mano ignota è tornata a lasciare il segno della propria stupidità in via Cecati.

Accade per la terza volta. Scritte deliranti dello stesso tenore erano state lasciate ad inizio gennaio; dopo le proteste (da parte di Alessandro Fontanesi, già segretario dei comunsti italiani, e di Miles Barbieri, ex consigliere comunale della Lega) era scattata dopo poche ore l’operazione di rimozione e ripulitura; pochi giorni dopo, nuovi slogan, nuovi lugubri simboli, nuove proteste (stavolta da parte del consigliere comunale Dario De Lucia di Coalizione civica) e nuovo intervento: stavolta scritte e simboli erano stati coperti da altra vernice.

Nelle ultime ore nuovo blitz degli idioti (che hanno cercato nuove pareti da imbrattare), cui seguirà certamente una nuova operazione di pulizia.

Vien da chiedersi quanto costi questo rimpiattino e se un giorno potremo girare le spese al cretino (o ai cretini) che si divertono a giocare con le grandi tragedie della storia.

Alessandro Fontanesi, in un messaggio, afferma che "quando al parlamento europeo si paragona il nazismo al comunismo che lo ha sconfitto, non ci si deve poi lamentare se la stupidità prolifera nelle strade della nostra città medaglia d’oro per la Resistenza. Sarebbe ora di provare vergogna una volta tanto e fare silenzio".