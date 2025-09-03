Terzo furto in 2 anni al bar, l’ira di Marco: “Pronti a chiudere e ad andarcene dall’Italia”

Reggio Emilia, 3 settembre 2025 – “Adesso basta, è il terzo furto che subisco in quasi due anni. Qui non si riesce più a lavorare, sto pensando di chiudere e di cambiare Paese”. Lo sfogo è di Marco Mariggio, 30enne titolare del bar ‘MoMa Brasserie’ di via Pansa, preso d’assalto da un ladro poco dopo mezzanotte di ieri. “Dalle telecamere – racconta l’esercente – si vede un uomo di carnagione olivastra, con il volto parzialmente travisato da una felpa, che afferra un tombino e spacca una delle quattro porte d’ingresso del mio locale. Il bottino? Venti centesimi... Dopo gli ultimi due colpi non teniamo più nulla nel fondo cassa dopo la chiusura serale”.

Marco, assieme alla moglie Giulia Tedesco, dopo aver rilevato il locale nel dicembre 2023, era stato preso d’assalto nel maggio 2024. “Ci portarono via 500 euro”, puntualizza. Poi due mesi fa un altro tentato furto. “Era un sabato, saranno state le 16,30 di pomeriggio e avevamo il bar chiuso – continua – Mi sono arrivate le immagini delle telecamere sul telefonino e sono corso là insieme a mio padre. Siamo riusciti a fermarlo mentre cercava di scassinare la porta, per poi consegnarlo alle forze dell’ordine e denunciarlo. E adesso ancora un altro episodio con migliaia di euro di danni del vetro. L’assicurazione? Ce l’abbiamo, ma non è così semplice essere risarciti, ci hanno spiegato che a Reggio c’è un’impennata di casi, quindi non pagano così facilmente. E di sicuro alzeranno le franchigie. Lavorare qui sta diventando impossibile...”.

È esasperato. “Quello di via Pansa è un quartiere da chiudere, è un posto abbandonato a se stesso. Vado a letto presto alla sera, perché al mattino suona la sveglia presto. Ma quando mi sveglio, trovo 80-90 notifiche dei rilevamenti delle telecamere davanti al bar. Assurdo. Un continuo viavai di sbandati col monopattino, fumano droga e bevono. Ormai mi addormento col pensiero che mi possa svegliare l’allarme. E infatti...”. Sul furto stanno indagando i carabinieri.

Gli episodi di criminalità sono all’ordine del giorno. “Una volta stavamo facendo le pulizie, uno straniero è entrato pretendendo di andare in bagno, minacciandoci. Al mattino, quando arrivo qua per aprire, ho sempre con me lo spray al peperoncino e mi guardo attorno centro volte. Le forze dell’ordine? Passano anche, ma fanno quello che possono. Una commercialista che ha lo studio qui nel comprensorio di via Pansa spesso li chiama perché vede persone che prendono e nascondono panetti di droga”.

Marco non esclude di chiudere. “Siamo una famiglia di ristoratori, non siamo degli improvvisati. Abbiamo gestito per anni un bar in via Adua, dove si dice tanto male, ma nessuno ci ha mai fatto nulla. Il terzo mondo è qui. Ho lavorato in tante città, da Verona a Milano fino a Roma. Ma difficoltà come a Reggio non ne ho mai trovate. Per la prima volta io e mia moglie stiamo pensando di lasciare l’Italia e andare in Repubblica Dominicana, Paese di cui è originaria mia madre. Non vogliamo restare qui a farci schiacciare. Siamo stufi...”.