Terzo incidente in via Lazzaretto

L’ennesimo incidente, il terzo in poche settimane, in via Lazzaretto, alla prima periferia di Correggio, dove anche martedì si è verificata una sbandata di uno dei mezzi utilizzati da Iren per la raccolta dei rifiuti. "Si tratta dell’ennesimo schianto, con relativi disagi per la viabilità e con famiglie isolate per tutto il tempo del recupero dei veicoli per la strada praticamente bloccata. Fortunatamente nessuno proveniva dalla direzione opposta in quel momento – dicono gli abitanti della zona – altrimenti ci sarebbero stati effetti più gravi, in particolare per le persone. A lungo, come ogni volta, la strada resta bloccata: nessuno riesce ad entrare o uscire in auto dalle proprietà, almeno fino a quando il veicolo non viene rimosso e recuperato. Non sappiamo più come fare per far fronte alla situazione". I residenti, attraverso il Carlino, già da tempo chiedono alle autorità locali di avere un’adeguata manutenzione alla strada, per limitare il potenziale pericolo di incidenti, soprattutto per i mezzi pesanti usati da Iren per la raccolta rifiuti. Dopo un recente schianto fuori strada, Iren e uffici comunali avevano trovato una soluzione: utilizzare solo autocarri di piccole dimensioni per il servizio di raccolta in quella strada stretta, per poter eseguire manovre più facilmente. Ma dopo quell’annuncio sono stati almeno due gli incidenti, per fortuna senza conseguenze fisiche per le persone coinvolte, ma con nuovi disagi per i residenti in via Lazzaretto e per coloro che frequentano quella zona.

Antonio Lecci