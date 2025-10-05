Terzo posto a Malvolti e Simonelli per ’La scalata’

Con il libro "La scalata", gli scrittori Armido Malvolti e Giordano Simonelli, entrambi di Castelnovo Monti, si sono aggiudicati il 3° premio assoluto alla XXVI edizione del "Premio Letterario Universum", promosso dalla "Universum Academy Switzerland", con sede a Ponte Tresa (Svizzera). La premiazione, a cui parteciperanno autori provenienti anche dall’estero, è in programma stamattina, alle 10, presso l’hotel Posta di Reggio. Pur avendo sede in Svizzera, da alcuni anni la Universum Academy organizza le cerimonie di premiazione in Italia, dopo Pescara e Rimini, ora nella nostra provincia. Pubblicato da "Edizioni Helicon" di Arezzo, "La Scalata" è stato ritenuto meritevole del 3° premio per la sezione riservata ai romanzi editi.

Si tratta dell’ultimo volume di una trilogia, che comprende "La Casa di Adelasia", scritto da Simonelli con prefazione di Malvolti, e "Fraora – Il rumore del silenzio", che ha inaugurato la collaborazione a due mani tra i due autori. L’ambientazione dei tre volumi, in cui si mescolano elementi di attualità e approfondimenti storici, spazia da Reggio all’Appennino alla Garfagnana. I principali protagonisti sono Jago, Marina e Gualtiero. Nel primo volume, Jago, italiano e cattolico, e Marina, albanese e musulmana, frequentano le scuole medie a Reggio, mentre Gualtiero è un conte toscano dal passato misterioso. Il caso fa incontrare le loro famiglie e le vite dei tre s’intrecciano progressivamente, tanto da portarli ad abitare sotto lo stesso tetto a Busana, in Appennino. Il secondo volume accompagna la crescita dei ragazzi fino al compimento del sedicesimo anno d’età, nei giorni in cui l’Italia affronta la pandemia Covid. Il terzo si conclude quando i protagonisti, terminato il liceo a Castelnovo, devono prendere importanti decisioni che segneranno il loro futuro.

Giuliana Sciaboni