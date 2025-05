Terzo rogo d’auto in tre notti

Tre incendi in tre notti nella Bassa. Episodi che sembrano essere differenti tra loro, molto probabilmente senza collegamenti diretti. Ma resta comunque la preoccupazione.

Ieri notte è successo a Reggiolo, nel cortile di una abitazione in via Salvemini. L’allarme alla centrale operativa del 115 è scattato poco dopo le due, quando ci si è accorti dei bagliori delle fiamme e del botto delle esplosioni degli pneumatici dovuti a un incendio di una Citroen C3, di proprietà di una donna di 47 anni, residente a Reggiolo, presente sul posto con le figlie.

I vigili del fuoco di Guastalla hanno domato fiamme. Danni pure a una bici, a una panchina, a una tapparella della finestra al piano terra, con annerimento della parete esterna della casa. Danni insomma piuttosto ingenti.

Sono in corso indagini sulle cause. Non sono stati rinvenuti elementi che possano ricostruire con certezza quanto accaduto, ma non si esclude affatto il dolo, forse legato alla volontà di fare un dispetto per motivi strettamente personali. Indagano i carabinieri.

La notte precedente un’auto rubata a Rubiera era stata abbandonata e data alle fiamme a Gazzata di San Martino in Rio, mentre meno di un giorno prima un simile episodio si era verificato alla periferia di Cadelbosco Sopra, ai danni di una vettura risultata anch’essa abbandonata.

