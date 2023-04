Terzo settore, ok alla legge Istituito il fondo sociale

Sostegno e promozione, riconoscimento, valorizzazione e semplificazione. Sono gli obiettivi principali della nuova legge regionale per il Terzo settore e l’amministrazione condivisa approvata ieri dall’Assemblea legislativa, ultima tappa di un percorso guidato dal primo firmatario Federico Amico, capogruppo di Emilia-Romagna Coraggiosa. "La riforma nazionale del Terzo settore del 2017 ha lasciato un vuoto – spiega il consigliere Amico – che oggi vogliamo colmare offrendo un quadro certo di riferimento al mondo del no profit ma non solo". Significative le novità introdotte dalla norma regionale. Su tutte, il Fondo per l’innovazione sociale, che può contare su una dotazione di un milione e mezzo di euro, istituito con l’obiettivo di finanziare processi e progetti messi in campo dalle amministrazioni pubbliche insieme al Terzo settore secondo i principi e le pratiche dell’amministrazione condivisa. Una collaborazione paritaria tra “cittadini attivi” ed enti locali per rispondere più adeguatamente e in modo innovativo ai bisogni delle comunità, che consentirà per esempio di trasformare una biblioteca in un centro culturale per connettere persone, arti e saperi, di far evolvere i centri sociali in case di quartiere aperte a tutti, di progettare un nuovo playground insieme ai giovani che lo utilizzeranno oppure di co-progettare servizi di prossimità come doposcuola, attività per gli anziani o percorsi di agricoltura urbana.

In secondo luogo la nuova normativa istituisce il Consiglio regionale del Terzo settore – che sostituirà l’attuale Conferenza regionale del Terzo settore – partecipato anche da soggetti finora esclusi come i centri di servizio del volontariato, le fondazioni di origine bancaria, gli enti locali, l’Assemblea legislativa stessa. Il Consiglio sarà affiancato dall’Osservatorio del Terzo settore e dell’amministrazione condivisa, che condurrà analisi e approfondimenti sui soggetti iscritti al Registro unico nazionale e sui processi di amministrazione condivisa attivati nei territori.