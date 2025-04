Teschio umano trovato dai bambini che giocano a Reggio Emilia

Reggio Emilia, 28 aprile 2025 – Come in un film dell’orrore. “Stavamo giocando a chi scendeva prima in fondo al fossato, quando all’improvviso mi sono trovato di fronte un teschio”, racconta un bambino di 10 anni che insieme ai suoi amichetti coetanei hanno fatto la macabra scoperta ieri pomeriggio a Cadè. I resti, presumibilmente umani, sono stati rinvenuti in un canale di irrigazione in secca lungo via Reggiolo, a due passi dalla chiesa della frazione sulla via Emilia, nel punto che scorre a fianco del parco ‘Il Naturone’.

I ragazzini sono corsi a casa terrorizzati dove sono arrivati raccontando tutto ai genitori che hanno deciso di chiamare la polizia. La questura ha inviato immediatamente sul posto due agenti della squadra Volanti – guidata dalla dirigente Angela Cutillo, anche lei giunta sul luogo per gestire il caso – con due agenti che hanno contingentato l’area per consentire i rilievi degli uomini della Scientifica arrivati assieme alla dottoressa Sara Mantovani e al personale della medicina legale (coadiuvati in remoto dall’antropologa forense Laura Donato) che si sono calati nel ‘cavone’ per repertare i resti. Sul luogo, a coordinare le indagini e risolvere quello che per ora è un misterioso ‘giallo’, anche i magistrati Giulia Galfano e Denise Panoutsoupolos della Procura reggiana che ha aperto un fascicolo d’inchiesta per dare un nome al teschio.

Stando a quanto trapela e dai primissimi accertamenti, si pensa possa appartenere ad una persona di sesso maschile. Ma ancora non ci si può sbilanciare sulla datazione, perché rovinato dall’acqua. Il teschio è stato poi portato infine in laboratorio dove verrà sottoposto a tutte le analisi e gli approfondimenti necessari per cercare risposte sull’identità. Lo si farà anche tramite l’esame del Dna che sarà possibile attraverso la dentatura.

Al momento non si esclude però alcuna ipotesi. Intorno al luogo del ritrovamento si è formato anche un capannello di curiosi e residenti dei palazzi di fronte dove peraltro vivono sparsi i ragazzini che hanno trovato il teschio vicino all’area verde dove giocano ogni giorno. E si è accesa la fantasia su congetture e supposizioni.

C’è chi pensa che “il teschio sia arrivato nel canale con l’ultima piena dopo il maltempo e la pioggia dei giorni scorsi”, come sostiene un signore. Ipotesi questa che effettivamente è la più preponderante anche per gli inquirenti.

Chi invece si immagina qualcosa di più truce in pieno stile ‘true crime’. “Affacciandomi, da quello che ho potuto vedere, il teschio non ha la mandibola. È tipico del regolamento di conti delle criminalità organizzate dell’Est: quando ammazzano le persone cercano di togliere qualsiasi parte che possa ricondurre all’identità”, gli fa eco un altro. Ricostruzione meno cinematografica quella di una signora: “Sarà di un soldato della seconda guerra mondiale...”.