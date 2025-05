Tesori e bellezze di Arceto, tour il 25 maggio

‘Arceto e i suoi piccoli tesori’ è il titolo dell’iniziativa, in programma per domenica 25 maggio, nata dalla passione di storia locale di alcuni cittadini di Arceto desiderosi di condividere le proprie conoscenze con la comunità per riscoprire luoghi ricchi di storia e bellezza che, per abitudine o disattenzione, spesso passano inosservati. Grazie al sostegno della parrocchia e alla collaborazione delle associazioni locali (in particolare il comitato fiera di Arceto e Terra Nobile) è stato possibile formare un gruppo di lavoro affiatato e motivato che ha dato vita all’evento. Ogni volontario ha offerto gratuitamente il proprio contributo: c’è chi si è dedicato alla ricerca storica, chi ha curato la progettazione, chi ha invece allestito gli spazi e chi si è preparato per accogliere i visitatori.

Dalle ore 15 si terrà una speciale giornata Fai locale gratuita per scoprire i ‘tesori’ di Arceto. L’accoglienza e distribuzione del materiale informativo si svolgeranno in piazza Pighini, punto di partenza del percorso culturale che si snoderà in sei tappe raggiungibili a piedi e visitabili nell’ordine preferito. I turni di visita inizieranno ogni trenta minuti, dalle 15 alle 18, con i gruppi che si formeranno nei tavoli di accoglienza presenti in ogni punto di interesse. Ogni visita durerà circa venti minuti per un tempo complessivo di circa due ore e mezza per completare l’intero percorso. In ogni sito saranno presenti pannelli illustrativi con le informazioni storiche.

Fondamentale certamente l’impegno e la disponibilità degli organizzatori: "Spesso si percorrono molti chilometri per ammirare opere d’arte in città lontane, dimenticando che anche i luoghi più vicini custodiscono tesori di grande valore – dicono i volontari –. Arceto ne è un esempio con un centro storico ricco di storia e bellezza che in pochi conoscono davvero. E’ proprio da questa consapevolezza che abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa, spinti solo dall’amore per la cultura e per il nostro paese".

L’obiettivo è quello di gratificare "l’impegno e la passione di coloro che, mossi esclusivamente dall’amore per la cultura, hanno lavorato con dedizione per coinvolgere un numero crescente di persone nella scoperta e valorizzazione del patrimonio arcetano". Per il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti ‘Arceto e i suoi piccoli tesori’ è "una bellissima iniziativa che dimostra quanto la passione civica e la collaborazione tra cittadini possano generare valore per l’intera comunità. Un grazie sincero ai volontari che, con competenza, cuore e spirito di servizio, hanno saputo riscoprire e raccontare la bellezza del nostro territorio. E’ grazie a persone così che le nostre frazioni continuano a vivere, crescere e trasmettere memoria".

Matteo Barca