Tessera della biblioteca e un libro ai 58 nati nel 2023: "Leggere storie aiuta lo sviluppo del linguaggio"

Sono state inviate in questi giorni, ai 58 nuovi piccoli cittadini albinetani, le lettere di benvenuto nella comunità dei lettori e delle lettrici di Albinea. L’amministrazione comunale di Albinea e la biblioteca Pablo Neruda hanno promosso l’iniziativa per l’accoglienza ai bambini nati nel 2023 offrendo un piccolo dono che comprende la tessera della biblioteca e anche un libro, da ritirare direttamente in biblioteca. Un dono apprezzato sicuramente dalle famiglie dei bimbi coinvolti. "Sarà l’occasione – dicono dal Comune di Albinea – per scoprire gli spazi e i servizi dedicati ai piccolissimi oltre che l’opportunità per conoscere il programma Nati per Leggere". La biblioteca infatti aderisce da anni al programma nazionale ‘Nati per Leggere’, nato dalla collaborazione tra Associazione Italiana Biblioteche, Associazione Culturale dei Pediatri e Centro per la Salute del Bambino che ha come lodevole finalità la diffusione della lettura fin da piccolissimi nella convinzione che tale pratica promuova il benessere e il miglioramento della qualità della vita del bambino.

"È infatti dimostrato che leggere storie, filastrocche e poesie fin dalla nascita aiuta lo sviluppo del linguaggio, la formazione di un vocabolario più ricco, una migliore capacità di esprimere il proprio pensiero, ma anche lo sviluppo relazionale ed emotivo", sottolineano con soddisfazione dal Comune.

m. b.