Test di maturità per la Vianese col Nibbiano

Big-match ed esame di maturità per la matricola Vianese. Nella domenica del calcio dilettanti (ore 14.30), i rossoblù di mister Sarnelli, terzi in Eccellenza, viaggiano nel piacentino per affrontare i leader del Nibbiano, trascinati in attacco da Grasso e Minasola, saliti sul trono grazie a 10 hurrà in stecca col mirino puntato sulla striscia di 12 stabilita dalla Correggese. Anche la Vianese è su di giri ed insegue il 7° successo consecutivo, ma dovrà rinunciare al difensore Zinani squalificato. Spettatrice interessata l’argentata Correggese che deve fare bottino sul sintetico delle cenerentola Castelfranco. Impegno fondamentale per il Rolo che, reduce da un tris di sconfitte, non può fallire lo scontro salvezza col Colorno. Crocevia stagionale anche per l’Arcetana che dovrà adattarsi al sintetico piacentino del Gotico Garibaldina; mister Borghi non potrà contare su Bassoli e Caniparoli fermati dal giudice sportivo. Rilanciata dallo sgambetto alla regina Mutina, la Riese (Promozione) prova a restare a contatto dei quartieri nobili ospitando il pericolante Colombaro. Scontri reggiano-modenesi anche per Campagnola e Castellarano rispettivamente con Virtus Camposanto e Montombraro. Unico derby reggiano al "Gottardi" dove Casalgrande e Sammartinese si giocano preziosi punti tranquillità. Per restare sull’affollata terza piazza del girone A, il Vezzano chiede strada al Monticelli, stesso discorso per il Bibbiano/San Polo che sale nel piacentino per incrociare la matricola Sannazzarese.

In Prima categoria fari puntati sul derby matildico del "Bedogni" Atletico Bibbiano Canossa-Quattro Castella e sul "Valeriani" per Rubierese-Atletic Progetto Montagna, mentre a Gavassa si incrociano Original Celtic Boys e Daino. Cruciale sfida salvezza per la Campeginese che attende la maglia nera Corlo. Turno di big-match geograficamente vicini in Terza categoria: dopo il rinvio di Ramiseto, torna in campo la capolista Sporting Cavriago che alla Pratina attende un Vetto in palla, mentre al "D’Arzo" la Plaza Montecchio tende l’imboscata alla vice-regina Cavriago che mercoledì ha fallito l’assalto alla vetta col pari di Felina.

Ecco il programma di oggi.

ECCELLENZA

Colorno (21)-Rolo (23); Gotico Garibaldina (27)-Arcetana (29); Nibbiano (61)-Vianese (52); Sporting Scandiano (22)-Agazzanese (42); Virtus Castelfranco (0)-Correggese (55).

PROMOZIONE

Girone A: Alsenese (28)-Luzzara (38); Bagnolese (31)-Sorbolo Biancazzurra (26); Carpaneto Chero (24)-Masone (27); Castellana Fontana (41)-Montecchio (37); Pontenurese (53)-Boretto (39); Sannazzarese (25)-Bibbiano/San Polo (47); Vezzano (47)-Monticelli (27).

Girone B: Baiso/Secchia (48)-Ganaceto (45); Campagnola (51)-Virtus Camposanto (27); Casalgrande (34)-Sammartinese (30); Castellarano (53)-Montombraro (27); Riese (44)-Colombaro (22).

PRIMA CATEGORIA

Girone B: Atletico Bibbiano Canossa (37)-Quattro Castella (28); Cervo (30)-Barcaccia (14). Girone C: Boca Barco (27)-Viadana (25); Campeginese (18)-Corlo (14); Campogalliano (39)-Povigliese (29); Madonnina (37)-FalkGalileo (40); Original Celtic Bhoys (18)-Daino S.Croce (27); Rubierese (39)-Atletic Progetto Montagna (20); Virtus Correggio (50)-Solierese (36) sul centrale del "Borelli".

SECONDA CATEGORIA

Girone D: Fc 70 (15)-Santos 1948 (13); Rapid Viadana (33)-S.Ilario (25); Reggiolo (31)-Virtus Bagnolo (12); Saxum United (26)-Rubiera (27); Virtus Calerno (27)-S.Prospero Correggio (37).

Girone E: Boiardo Maer (18)-Borzanese (26); Carpineti (32)-United Albinea (37); Consolata (17)-Montecavolo (22); Eagles Ancora (3)-Cerredolese (24); Puianello (16)-Celtic Cavriago (41); Roteglia (22)-Real Casina (27).

TERZA CATEGORIA

Amici di Davide (26)-Coviolo (22); Cadelbosco (31)-Ramiseto (13); Felina (21)-Invicta Gavasseto (18); Fogliano (20)-Collagna (21); Plaza Montecchio (31)-Cavriago (43); Sporting Cavriago (45)-Vetto (34).