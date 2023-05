Test di schede elettroniche Turni mattina e pomeriggio

Azienda cerca operaiao per collaudo di schede elettroniche con utilizzo dell’avvitatore e altri strumenti. Per essere considerati dei perfetti candidati per la mansione è indispensabile avere una certa esperienza nell’uso dell’avvitatore e soprattutto si richiede disponibilità a fare dei turni diurni dalle 5 di mattina fino alle 12:30 e il pomeriggio dalle 12:30 alle 20:00. Si offre un contratto a tempo determinato. La qualifica Istat è ’assemblatori e cablatori di apparecchiature elettroniche e di telecomunicazioni’. Annuncio pubblicato su Reggio dall’Agenzia regionale per il lavoro. L’offerta si rivolge sia a uomini che donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda (es. contratto di apprendistato) o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 1982006.