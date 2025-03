Testacoda fra Celtic Cavriago e Eagles Ancora

Salvo imprevisti, il girone D di Seconda categoria fra stasera (ore 20.30) e domani chiude la trafila dei recuperi per il calcio dilettanti.

Per dribblare il maltempo, la capolista Celtic Cavriago sceglie il sintetico della FalkGalileo per il testacoda coi sassolesi degli Eagles Ancora. Sulla carta più impegnativo il match del Fellegara che al "Torelli" attende una Cerredolese impegnata nella rincorsa play-off. Non demorde nemmeno lo United Albinea che al "Poggio" deve liquidare i sassolesi della Consolata per tentare la rimonta sulle prime due posizioni. Prima uscita nel girone di ritorno sul proprio Comunale per il Real Casina opposto all’inguaiato Puianello capace tuttavia di sfiorare domenica l’impresa col Celtic Cavriago; negli ospiti non ci sarà il mediano ex di turno Tessitori fermato dal giudice sportivo.

Sfida col recente passato per la Borzanese che sul neutro di Sabbione affronta il Montecavolo da poco affidato al trainer Benetti (nella foto), l’anno scorso alla guida proprio dei biancazzurri. Nelle gare posticipate a domani promette gol e scintille il sentito derby Carpineti-Roteglia.

IL RIEPILOGO

Seconda categoria Girone E: Borzanese (27)-Montecavolo (23) a Sabbione; Celtic Cavriago (44)-Eagles Ancora (3) sul sintetico di via Luthuli (ore 21.30); Fellegara (40)-Cerredolese (27); Real Casina (28)-Puianello (16); United Albinea (38)-Consolata (18). Posticipate a domani sera Carpineti (33)-Roteglia (23) e Boiardo Maer (19)-Casalgrandese (23).

Federico Prati