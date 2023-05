Testi esulta e pensa già ai fondi del Pnrr

"E’ un risultato al di sopra delle aspettative. Peccato però per la bassa affluenza". Sono le prime parole da sindaco di Fabio Testi, il candidato della coalizione di centrosinistra, che ha vinto la sfida elettorale per il Comune di Correggio.

Già molto prima della conclusione dello spoglio, è apparso chiaro che Testi sarebbe stato il nuovo primo cittadino di Correggio, senza neppure passare dal ballottaggio in caso non si fosse superato il 50% delle preferenze.

"Dai numeri quasi ufficiali – confermava Testi nel tardo pomeriggio di ieri dopo un brindisi con il suo staff davanti alla sede del Pd, in centro storico – sembra doversi confermare la percentuale che la coalizione di centrosinistra aveva avuto quattro anni fa (58,80%). Ma risulta un aumento del 10% per la lista del Partito democratico". Peccato per la bassa affluenza, che a Correggio non raggiunge il 60%, rispetto al 72,07% del 2019.

"Sono dati sui quali riflettere – aggiunge Testi – perché non è tollerabile una così bassa affluenza. Va detto pure che quattro anni fa, insieme al voto comunale, c’era anche quello per le Europee, che poteva fare da traino". Talvolta si è invece verificato il contrario, con il voto locale a fare da traino a quello di politiche, regionali o europee. "Ma il risultato della nostra coalizione – analizza il primo cittadino – è molto positivo. E’ stata una campagna elettorale sostanzialmente corretta, pur se difficile per me. Da assessore uscente mi sono trovato da solo contro tre…".

A spoglio indirizzato verso il suo finale, le preferenze per Testi si avvicinano al 60%, seguito dalla lista di centrodestra di Simone Mora (intorno al 25%), da Giancarlo Setti di "Si può fare" (tra il 9 e il 10%), fino a "Risorgimento Correggio" di Roberto Cesi, sotto il 7%.

Ma quali sono le priorità di Testi, che arriva da due mandati in cui ha ricoperto il ruolo di assessore? "Priorità agli interventi finanziati dal Pnrr. Ci sono scadenze da rispettare a tutti i costi per progetti che riguardano scuole, strutture, immobili pubblici…".

Ma quale sarà la squadra di governo locale? "Dovevamo aspettare i risultati del voto prima di definire la giunta. Pensiamo di ufficializzare l’attribuzione delle deleghe in occasione del primo consiglio comunale, che va convocato entro una decina di giorni".

