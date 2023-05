Testi presenta la sua squadra, vicesindaco è Maria Chiara Oleari

Si stanno insediando i nuovi consigli e giunte comunali, elette a metà maggio. A Brescello e Castelnovo Sotto, nella Bassa, già si conoscevano i nomi degli assessori dei sindaci Carlo Fiumicino e Francesco Monica. Restava da ufficializzare la giunta del sindaco Fabio Testi, di Correggio. E’ accaduto ieri, al primo consiglio comunale.

Al neo sindaco Testi restano le deleghe per urbanistica, Pnrr, lavori pubblici, edilizia privata, protezione civile, sanità, personale. Vicesindaco è Maria Chiara Oleari (Pd) con deleghe a welfare, coesione sociale, servizi sociali, politiche famiglie, associazionismo e comunicazione. A Martina Catellani (Pd) vanno bilancio e patrimonio, affari generali, società partecipate, servizi demografici e al cittadino, partecipazione e trasparenza, servizi di polizia mortuaria e polizia locale.

A Francesca Salsi (Uniti per Correggio) le deleghe alle attività produttive, commercio e centro storico, promozione del territorio e turismo, fiere, sport. Gabriele Tesauri (Le Buone Pratiche) si occuperà di educazione e cultura, infanzia, scuola, formazione.

Giovanni Viglione (Noi Giovani) ha ora le deleghe per ambiente, agricoltura e innovazione, giovanili e creatività, innovazione e semplificazione amministrativa. Fausto Nicolini, ex direttore dell’Ausl, è stato eletto presidente del consiglio comunale. In consiglio, al posto di Oleari e Catellani, entrano Ahmed Abdul Rrehman, 20 anni, studente, e Ghiu Zaccarelli, 37 anni, educatrice.

Antonio Lecci