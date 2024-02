Testi sacri agli alunni: l’alt dei genitori

Ha destato qualche protesta la distribuzione di libri sacri ("Il Nuovo Testamento. I salmi. I proverbi") a opera de The Gideons International, attivi anche nel Reggiano con campi e postazioni evangeliche, diffondendo testi sacri. Ma la distribuzione avvenuta mercoledì agli studenti, all’uscita dalla scuola media, non è piaciuta a diversi genitori. "Il dirigente scolastico e la collaboratrice sono intervenuti – dicono i genitori –, ma al di fuori del portone della scuola, riferiscono sulla chat della scuola, è suolo pubblico e non hanno autorità per allontanare nessuno. Hanno però cercato di allontanare i ragazzi da queste persone. Ma questa situazione, con minorenni, è lecita o no?" Alcuni genitori hanno saputo della vicenda quando hanno visto i loro figli arrivare a casa con il libro ricevuto all’uscita da scuola.