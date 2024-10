Tetra Pak, il plauso dei sindacati. Più welfare e flessibilità di orari

È stato rinnovato il contratto integrativo dello stabilimento Tetra Pak Carta di Rubiera. L’azienda, in cui operano circa 200 lavoratori, fa parte del Gruppo Tetra Pak, multinazionale con oltre 24.000 addetti in tutto il mondo. Nell’ambito del processo di rinnovo del contratto aziendale, in vigore da gennaio 2025, l’azienda, la Rsu e le organizzazioni sindacali Slc-Cgil e Fistel-Cisl hanno recepito esigenze e richieste manifestate dai lavoratori durante la negoziazione con soddisfazione per l’esito della trattativa.

Diversi i punti salienti del rinnovo che prevede un potenziamento della parte welfare che include un piano benefit flessibile aziendale una tantum per il 2024 pari a 600 euro inclusi buoni spesa, l’aggiornamento dell’assicurazione sanitaria con inserimento della copertura spese per cure odontoiatriche, maggiore flessibilità dell’orario lavoro per gli impiegati. Si interviene anche sul contrasto alla violenza di genere. Previsto un periodo di aspettativa retribuita in caso di malattie gravi e lunghe. Significativa la parte economica che, oltre al welfare, prevede un aumento strutturale della retribuzione e un rilevante premio di risultato.

"Questo contratto è coerente con gli obiettivi aziendali sfidanti che la fabbrica di Rubiera si prefigge in tema di sicurezza, qualità, servizio al cliente e produttività" osserva il direttore della fabbrica Federico Mazza. "La sigla del nuovo contratto è una conferma della collaborazione ormai ultradecennale tra l’azienda e i suoi dipendenti" aggiunge Paolo Maggi, amministratore delegato Tetra Pak South Europe. Natale Scebba di Slc-Cgil ed Edmund Agbettor di Fistel Cisl sostengono che questo "risultato soddisfacente è stato raggiunto grazie al lavoro instancabile della Rsu nella fase di contrattazione e rappresentanza e grazie alla professionalità delle lavoratrici e lavoratori di Tetra Pak Carta".

Matteo Barca