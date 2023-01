Tetto completamente nuovo nel cimitero di Pieve Saliceto

Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria realizzati nei giorni scorsi alla copertura del cimitero di Pieve Saliceto, a Gualtieri, mediante la rimozione del manto di copertura, l’applicazione della guaina e il rimontaggio delle nuove tegole sulla copertura dell’edificio (nella foto a fianco un momento dei lavori).

Con questo secondo intervento è stata completata la manutenzione dell’intero tetto al cimitero di Pieve Saliceto.

Si tratta di una serie di lavori che erano iniziati tempo fa per poi essere sospesi, in attesa del reperimento delle risorse finanziarie necessarie per coprire i costi dell’intervento.

L’intera operazione ha comportato un costo complessivo di circa quarantamila euro, che sono stati reperiti interamente dal bilancio comunale considerando l’urgenza dell’intervento..

La sistemazione della copertura del cimitero di Pieve Saliceto ora permette una maggiore tenuta strutturale, evitando così anche problemi di infiltrazioni idriche nella zona dei loculi sottostanti.