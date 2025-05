The Niro in concerto al Catomes Tot

Inaugurati i live all’aperto venerdì con una serata partecipatissima, la rassegna Cantautori del Catomes Tôt (piazzale Fiume) prosegue con i concerti nel parco, meteo permettendo. Stasera alle 21.30 sarà protagonista The Niro, cantautore e polistrumentista romano. Acclamato per il carattere unico e innovativo dei suoi album, The Niro è apprezzato anche da colleghi illustri che lo hanno voluto in apertura dei loro concerti. Tra questi, Deep Purple, Amy Winehouse, Sondre Lerche, Carmen Consoli, Okkervil River, Caparezza, Malika Ayane. Si esibisce in Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti e compone musica per il cinema. Ad aprire la serata sarà Landu, originario di Campagnola Emilia.

l.m.f.