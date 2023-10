‘The Riff’, il salotto di Benny Benassi e Fabio Volo aprirà entro Natale

Reggio Emilia, 30 ottobre 2023 – Un salotto che si affaccia su piazza San Prospero, dove gustare buon cibo ascoltando musica, immersi in un’atmosfera calda e avvolgente. È questo che promette "The Riff", il locale che entro per le festività natalizie dovrebbe aprire, dopo il lancio fatto sui social dai propri soci d’eccezione: il deejay reggiano di fama internazionale Benny Benassi, il conduttore e scrittore Fabio Volo, l’imprenditore Ezio Burani, il ristoratore Franco Montanari (noto per aver aperto in città e provincia la fortunata catena Pizzikotto), come aveva anticipato il Carlino mesi fa.

"Sarà un locale caldo – spiega Ezio Burani, reggiano e newyorkese d’adozione, titolare di un’importante agenzia di comunicazione nella Grande Mela. – Il team dell’architetto Gualtiero Sacchi sta lavorando per creare un luogo dove poter vivere un’esperienza immersiva.

Un luogo dove la musica non solo si ascolterà ma si vedrà, grazie ad ambienti arredati con librerie che occupano le pareti. Un ambiente circondato da libri, vinili e apparecchi radiofonici d’epoca, per ricreare un clima accogliente come quello della propria casa. Appese ai muri, immagini della New York anni ‘70, a riecheggiare un po’ il Tokyo Record Bar del Greenwich Village. Dove tutto concorre a farsi calare pienamente nell’ascolto, con tutti i sensi. Si sta predisponendo infatti un grosso intervento sull’aspetto acustico, nell’allestimento del locale. Ci saranno poi diverse tipologie di seduta. Una ‘comune’ per gruppi e comitive di amici anche numerosi e stanze private per chi richiede un ambiente più intimo".

Il menù proposto dal locale sarà legato soprattutto alla tradizione reggiana e alla stagionalità dei piatti. Non mancheranno però una varietà di pizze gourmet e di cocktail.

"Sarà un suono sicuramente diverso quello che renderà unico il locale – dice Benny Benassi. - L’idea principale che distinguerà la direzione artistica è quella di mettere in luce la figura del selector, che attraverso la selezione dei dischi creerà flussi musicali per trasportare il pubblico in un percorso eterogeneo molto interessante. Negli ultimi tempi ho trascorso diverso tempo con due bravissimi selector della nostra città, gli Euronettuno, che oltre a supportarmi nella programmazione destinata a The Riff, hanno anche progettato un contesto musicale fatto di funk, soul e italo disco. Stiamo cercando insieme altri dj e selector, per elaborare suoni che partendo da ritmi più groovie possono passare per generi più esotici, afrobeat, fino ad arrivare a generi più moderni come l’house music e il nu jazz. Dunque ogni sera il selector svelerà ai clienti del locale una musica sempre nuova, che li immergerà in una esperienza sensoriale totalizzante".