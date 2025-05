’The Untouchables’, i due carabinieri assolti con formula piena

Il ‘caso’ aveva inevitabilmente scosso il distretto ceramico. L’operazione ’The untouchables’, gli intoccabili, nata nel 2013, portò polizia e guardia di finanza a sgominare un presunto sodalizio criminale. Ieri in corte d’Appello è emersa chiaramente l’estraneità dei due carabinieri imputati nel processo: entrambi, infatti, sono stati assolti con formula piena. Sei gli imputati complessivamente, accusati di gravi reati tra cui estorsione, usura e corruzione.

Nel 2021 erano arrivate le condanne: 9 anni per Adamo Bonini e Rocco Ambrisi, residenti a Casalgrande e Castellarano, accusati di diversi episodi di usura ed estorsione nei confronti di imprenditori del distretto. Due anni al brigadiere di Modena accusato di tentato abuso d’ufficio e assoluzione per il collega che lavorava a Sassuolo (difeso dall’avvocato Roberto Ghini). Ieri la pena per Ambrisi è stata ridotta a 4 anni e tre mesi e a cinque anni per Bonini. Assolti con formula piena i due appartenenti all’Arma. La procura contestava al brigadiere di essersi reso disponibile a compiere atti contrari al proprio ufficio, ricevendo da Bonini promesse e dazioni di denaro e altre utilità. Ieri anche per il brigadiere, però, è venuta meno ogni accusa con un’assoluzione piena: è stata confermata la totale estraneità dell’Arma in questo procedimento. Entrambe le difese dei militari – avvocati Roberto Ghini e Cosimi Zaccaria – avevano rinunciato alla prescrizione.

Valentina Reggiani