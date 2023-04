’The Willow Project’: trivelle di petrolio in Alaska Il presidente Biden cambia il destino dell’umanità?

Il Willow Project, si sta diffondendo sui social ad una velocità impressionante. Ma in che cosa consiste? È un programma approvato dal presidente degli Usa, Joe Biden, che prevede l’installazione di trivelle estrattriche di petrolio in Alaska, un territorio già sofferente per lo scioglimento dei ghiacciai.

Scopo del progetto è quello di produrre più energia possibile. Questo progetto è stato approvato nel 2017, ma solo qualche settimana fa, il 13 marzo, il presidente statunitense ha preso la sua decisione. Il programma è costato 6 miliardi di dollari e si stima il rilascio all’incirca di 9,2 milioni di tonnellate di anidride carbonica nel giro di 30 anni.

Il petrolio, inquinando le acque dell’ Artico, distruggerà la flora e la fauna della zona e anche l’uomo ne sarà coinvolto.

Per giorni, un’ondata di video contrari al progetto aveva investito la piattaforma social di TikTok e una petizione online derivata da questa aveva raccolto più di 3,2 milioni di firme.

Il ’Willow Project’ ha scatenato l’ira di ambientalisti e, per questo, scioperi e manifestazioni si fanno sentire in tutto il mondo.

Biden, appena insediatosi alla Casa Bianca, aveva promesso che non avrebbe permesso l’installazione di ulteriori trivellazioni di petrolio impegnandosi ad abbassare le emissioni di anidride carbonica del 50%.

Ma come influirà sulla famosa Agenda 2030? L’Agenda 2030 rappresenta un insieme di obiettivi da raggiungere per risolvere almeno in parte le grandi sfide del pianeta, tra cui il problema del rapido cambiamento climatico. Con l’attivazione del progetto si distruggerebbe tutto l’impegno che i 193 Stati di tutto il mondo stanno impiegando per portare a termine questi difficili obiettivi. Una possibile speranza della non realizzazione del progetto è legata alle prossime presidenziali, dal momento che le trivellazioni inizieranno solo nel 2027: se Biden non venisse rieletto, il successivo presidente potrebbe annullare il Willow Project e contribuire a salvare l’intero Pianeta.

Livia Borrelli

Dharmvir Carlo Kumar Simona Mitrano

Benedetta Polidoro

III D