Thomas Predieri lascia gli incarichi dentro Sinistra Italiana

Lascia gli incarichi di partito il consigliere comunale di Castelnovo Monti, Thomas Predieri della Sinistra Italiana. Con una breve nota il consigliere Predieri ha comunicato le sue dimissioni "motivate da ragioni di carattere personale". Thomas Predieri, consigliere comunale a Castelnovo Monti, ha annunciato le proprie dimissioni da tutti gli incarichi interni a Sinistra Italiana, comprendenti il ruolo di membro dell’Assemblea Nazionale, dell’Assemblea Regionale per l’Emteria Provinciale della Federazione di Reggio Emilia. Contestualmente, Predieri ha comunicato anche la restituzione della tessera di Sinistra Italiana per l’annualità 2025, ponendo termine al proprio percorso all’interno dello stesso partito. La decisione è stata motivata da ragioni di carattere personale, che non consentono di proseguire con il necessario livello di impegno nell’attività politica interna.

Nella nota diffusa alla stampa, Predieri ha ringraziato il partito per l’esperienza maturata negli anni e ha rivolto un augurio a tutti coloro che proseguiranno il proprio percorso politico attraverso l’organizzazione di Sinistra Italiana. "Nonostante questa scelta – ha dichiarato Predieri– rimango convinto della necessità di continuare a lavorare per una società più giusta, per la pace e per i diritti di tutte e tutti". Thomas Predieri esce da S. I. lasciando ogni incarico e restituendo anche la tessera 2025, però proseguirà il suo mandato amministrativo come consigliere comunale a Castelnovo ne’ Monti.

s. b.