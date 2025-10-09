"Ti ammazzo e farai una brutta fine". Scatta il braccialetto elettronico

Minacce e maltrattamenti alla compagna: un uomo di 44 anni è stato denunciato dai carabinieri di Castellarano. "Ti ammazzo e farai una brutta fine"; "Ti taglio la testa". Sono alcune delle frasi pronunciate dall’uomo: dal dicembre 2022, spinto da una forte gelosia e da un atteggiamento di controllo ossessivo, si sarebbe reso responsabile nel tempo di reiterate condotte maltrattanti e di violenza fisica-psicologica ai danni della compagna convivente, anche alla presenza del figlio minore.

Più volte avrebbe umiliato, aggredito e minacciato di morte la donna. Fino all’ultimo episodio di violenza nel corso del quale la vittima sarebbe stata rincorsa, percossa, colpita in testa e minacciata pure con un coltello da cucina.

La donna ha trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri della stazione di Castellarano per denunciare i gravi maltrattamenti che stava subendo. I militari dell’Arma, al termine delle indagini, hanno denunciato alla Procura di Reggio il 44enne per il reato di maltrattamenti in famiglia. La Procura ha richiesto e ottenuto dal gip del tribunale reggiano l’applicazione nei confronti dell’uomo della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna prescrivendogli di non avvicinarsi alla sua abitazione e ai luoghi da lei frequentati. Dovrà mantenere una distanza di mille metri e di non potrà comunicare con lei con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo. È stata inoltre disposta l’applicazione del braccialetto elettronico. È emerso, dalle risultanze investigative, che i comportamenti vessatori dell’uomo sarebbero iniziati dal dicembre 2022 e si sarebbero protratti fino ai mesi più recenti. L’uomo avrebbe nel tempo offeso, umiliato e percosso la compagna, limitandone la libertà personale, impedendole di lavorare e privandola dei mezzi economici per le necessità del figlio. Durante i frequenti litigi, spesso per futili motivi, avrebbe rotto mobili e suppellettili, distrutto porte e zanzariere e aggredito la donna con calci, pugni e schiaffi fino a minacciarla di morte con un coltello. Nell’ultimo grave episodio, l’arma è stata rinvenuta (nel lavandino della cucina) dai carabinieri. Le testimonianze di familiari e vicini di casa hanno confermato la gravità della situazione. Alcuni testimoni hanno riferito ai militari dell’Arma di Castellarano di aver sentito più volte l’uomo gridare alla compagna le gravissime minacce. La donna, dopo l’ultimo episodio avvenuto lo scorso luglio, in stato di forte terrore, si era rifugiata con il figlio nella casa materna.

Matteo Barca