"Ti insegno a baciare": la violenta per sei anni

di Francesca Chilloni

"Ti insegno io a baciare", e violenta per anni la figlia della compagna. Sono stati necessari circa 9 anni per arrestare, processare, condannare e far finire in carcere un pedofilo oggi 56enne che dal 2009 al 2014 ha abusato della figlioletta della propria compagna, alla quale ha rubato l’infanzia, la fiducia negli adulti e la serenità psicologica. Lunedì finalmente - dopo che lo stupratore pedofilo è stato condannato dal Tribunale di Reggio Emilia a 6 anni e 4 mesi di reclusione per il reato continuato di violenza sessuale aggravata - la sentenza è diventata esecutiva e i carabinieri di Sant’Ilario sono andati a prelevarlo a casa su ordine dell’Ufficio esecuzioni penali della Procura. Al condannato il tribunale ha applicato anche le pene accessorie: l’interdizione perpetua dai Pubblici uffici e dagli uffici attinenti la tutela e curatela. Per circa 6 anni l’uomo ha abusato della ragazzina, iniziando le prime violenze quando la vittima aveva meno di 14 anni. Le terribile vicenda iniziò nel 2003, quando il pedofilo e la sua compagna, madre della bambina, decisero di iniziare a convivere. Inizialmente i rapporti fra l’uomo e la minorenne erano conflittuali: la piccola non accettava una figura maschile diversa dal padre. Questo la cautelò probabilmente dalle attenzioni malsane dell’allora 36enne. Ma col passare del tempo, il patrigno riuscì a farsi accettare dalla ragazzina proponendosi come amico e confidente. Così, in totale fiducia, iniziò ad aprirsi e raccontarsi; l’uomo allora iniziò ad insinuarsi nella vita intima della ragazzina. Le prime violenze hanno inizio nell’estate de 2009 quando la giovane racconta all’uomo di aver conosciuto un ragazzino: il pedofilio le propone di insegnarle "il bacio". Da allora, forte della fiducia conquistata, quando la compagna era fuori casa per lavoro, ha iniziato ad abusare sessualmente della ragazzina, a stuprarla e a ridurla in uno stato di silenzio. Sei lunghi anni è andato avanti, sino all’inverno del 2014, devastando l’integrità fisica e mentale della vittima che solo sulla soglia della maggiore età ha trovato la forza per confidare alla madre quanto subiva e quindi fare denuncia ai carabinieri.