’Ti lascio tra un post’, show tra sketch, stornelli e ricordi

Stasera alle 21 al teatro di Rio Saliceto va in scena "Ti lascio tra un post", varietà di ieri, oggi e domani, un viaggio che parte dalla modalità del racconto per arrivare al gusto per la battuta costruita, a volte lanciata all’improvviso, il piacere della musica che diventa elemento essenziale e conduttore di tutto lo spettacolo. Federico Perrotta e Valentina Olla, accompagnati da Massimiliano Elia, diventano traghettatori delle emozioni e dei ricordi, tra uno sketch, uno stornello, un monologo e un ritornello. Partendo dai ricordi di una coppia di anziani artisti del teatro e della televisione, si vuole ripercorrere il varietà del futuro.