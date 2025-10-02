Ti senti fermo o sei frizzante?. La Spergolonga ti fa scegliere

E’ ormai tutto pronto a Scandiano per la Spergolonga, l’appuntamento che unisce la camminata alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche.

Domenica 5 ottobre i partecipanti potranno dunque scegliere tra due itinerari che quest’anno si chiameranno frizzante e fermo.

"La Spergolonga – dice il sindaco scandianese Matteo Nasciuti – è una formula che unisce la scoperta dei nostri paesaggi collinari alla cultura enogastronomica scandianese. Quest’anno il percorso lungo porterà per la prima volta i partecipanti interamente sulle colline, offrendo un’esperienza ancora più suggestiva e autentica, passo dopo passo e calice dopo calice".

Il percorso frizzante, con partenze dal parco della Resistenza alle ore 9 e 10, prevede tappe alla cantina Bertolani con gnocco fritto del circolo Bisamar e dj set by 25&20; al circolo I Colli di San Ruffino con la Cantina di Aljano e le ciambelle, ancora accompagnati dal dj set di 25&20. Uno dei momenti più attesi sarà la sosta al Monte delle Tre Croci, il piazzale panoramico più suggestivo del territorio in cui sarà possibile gustare i bomboloni e le paste di Lazzaroni immersi nella musica acustica di Bsm Piwysax e Leoguitar.

Il percorso continuerà all’agriturismo Al Colle con la Proloco Terre di Scandiano; al circolo Al Ponte di Jano insieme alla Cantina Fantesini; al caseificio Il Boiardo con la Cantina Casali dove si potranno degustare Parmigiano Reggiano accompagnato dall’aceto balsamico della Confraternita e dalle marmellate del Bosco del Fracasso. L’arrivo al parco della Resistenza sarà una festa con il vino della Compagnia della Spergola, le lasagne preparate dagli Amici dell’Aia e il dj set.

Il percorso fermo, più corto e pianeggiante, prevede partenze sempre dal parco della Resistenza con turni alle ore 11 e 12.

Le tappe toccheranno l’Agricola Prati al Sole con il circolo Al Furnasoun di Ventoso; il circolo Nuova Fellegara insieme alla Cantina di Puianello; la Cantina Emiliawine con il circolo Bananito, musica del Circolino Bananito; il castello di Arceto con visita al maniero e degustazione di gnocco al forno e sughi d’uva a cura dell’Associazione Progetto Anziani. Per garantire la partecipazione è necessario prenotarsi sul portale Vivaticket.

Matteo Barca