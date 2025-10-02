Il bivio di Yoox

Matteo Naccari
Il bivio di Yoox
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Goccia freddaVice 100mila euroFestival del tortellinoMigliori pizzerieAlberi gratisDroni italiani
Acquista il giornale
CronacaTi senti fermo o sei frizzante?. La Spergolonga ti fa scegliere
2 ott 2025
MATTEO BARCA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Ti senti fermo o sei frizzante?. La Spergolonga ti fa scegliere

Ti senti fermo o sei frizzante?. La Spergolonga ti fa scegliere

Domenica l’appuntamento con la camminata (corta o lunga) che passa per cantine e rinfreschi

Domenica l’appuntamento che unisce attività fisica ed enogastronomia. Per partecipare bisogna prenotarsi su Vivaticket

Domenica l’appuntamento che unisce attività fisica ed enogastronomia. Per partecipare bisogna prenotarsi su Vivaticket

E’ ormai tutto pronto a Scandiano per la Spergolonga, l’appuntamento che unisce la camminata alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche.

Domenica 5 ottobre i partecipanti potranno dunque scegliere tra due itinerari che quest’anno si chiameranno frizzante e fermo.

"La Spergolonga – dice il sindaco scandianese Matteo Nasciuti – è una formula che unisce la scoperta dei nostri paesaggi collinari alla cultura enogastronomica scandianese. Quest’anno il percorso lungo porterà per la prima volta i partecipanti interamente sulle colline, offrendo un’esperienza ancora più suggestiva e autentica, passo dopo passo e calice dopo calice".

Il percorso frizzante, con partenze dal parco della Resistenza alle ore 9 e 10, prevede tappe alla cantina Bertolani con gnocco fritto del circolo Bisamar e dj set by 25&20; al circolo I Colli di San Ruffino con la Cantina di Aljano e le ciambelle, ancora accompagnati dal dj set di 25&20. Uno dei momenti più attesi sarà la sosta al Monte delle Tre Croci, il piazzale panoramico più suggestivo del territorio in cui sarà possibile gustare i bomboloni e le paste di Lazzaroni immersi nella musica acustica di Bsm Piwysax e Leoguitar.

Il percorso continuerà all’agriturismo Al Colle con la Proloco Terre di Scandiano; al circolo Al Ponte di Jano insieme alla Cantina Fantesini; al caseificio Il Boiardo con la Cantina Casali dove si potranno degustare Parmigiano Reggiano accompagnato dall’aceto balsamico della Confraternita e dalle marmellate del Bosco del Fracasso. L’arrivo al parco della Resistenza sarà una festa con il vino della Compagnia della Spergola, le lasagne preparate dagli Amici dell’Aia e il dj set.

Il percorso fermo, più corto e pianeggiante, prevede partenze sempre dal parco della Resistenza con turni alle ore 11 e 12.

Le tappe toccheranno l’Agricola Prati al Sole con il circolo Al Furnasoun di Ventoso; il circolo Nuova Fellegara insieme alla Cantina di Puianello; la Cantina Emiliawine con il circolo Bananito, musica del Circolino Bananito; il castello di Arceto con visita al maniero e degustazione di gnocco al forno e sughi d’uva a cura dell’Associazione Progetto Anziani. Per garantire la partecipazione è necessario prenotarsi sul portale Vivaticket.

Matteo Barca

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Turismo