"Ti taglio la gola". Botte e minacce in casa. Marito allontanato

"Ti taglio la gola e spedisco la testa ai tuoi genitori". Erano di questo tenore le minacce che una donna è stata costretta a subire dal novembre scorso. Accompagnate da una serie di percosse senza tregua, una situazione aggravata dall’abuso di sostanze stupefacenti e dalla presenza della figlia minorei, triste testimone dei maltrattamenti.

Ma il marito ora non potrà avvicinarsi alla compagna, in attesa che si svolga il processo. In più occasioni l’uomo le sottraeva il bancomat, impedendole di sostenere le spese basilari per la sopravvivenza, spendendo ingenti somme di denaro per l’acquisto di droga. Maltrattamenti fisici e psicologici quelli computi dall’uomo nei confronti della moglie a seguito dei quali, al termine delle indagini, i carabinieri in forza alla stazione di Reggio Emilia, a cui la donna nel corso di una sofferta deposizione ha raccontato i fatti, hanno denunciato alla Procura il 50enne, in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia. La Procura ha richiesto e ottenuto dal Gip del Tribunale di Reggio, l’applicazione nei confronti dell’uomo della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, prescrivendogli di non avvicinarsi al domicilio della persona offesa e ai luoghi frequentati dalla medesima nonché dei prossimi congiunti della vittima, mantenendo una distanza di almeno 500 metri, e di non comunicare con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo con la persona offesa. L’uomo, nel corso della loro convivenza coniugale dal novembre 2023 anche a seguito dell’abuso di sostanze stupefacenti, maltrattava la moglie insultandola e urlando durante le discussioni, minacciandola di morte dicendole che le avrebbe tagliato la gola e l’avrebbe portata al cimitero con lui stesso. Il 4 maggio scorso aveva offeso la vittima con epiteti ingiuriosi anche davanti ad altre persone, in altre occasioni pretendeva rapporti sessuali ed al suo rifiuto, l’afferrava per il collo con entrambe le mani, percuotendola e minacciandola con testuali parole: "Ti taglio la gola e spedisco la testa ai tuoi genitori". Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.