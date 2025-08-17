Ticket sanitari. In arrivo dall’Asl una pioggia di lettere di riscossione

Ti chiedo dei soldi, dovuti peraltro: va detto in premessa, ma non sono arrabbiato con te, cittadino. Anzi: è una cosa che facciamo insieme.

Con qualche nota di paternalismo di troppo la Regione Emilia-Romagna ha lanciato in questi giorni una campagna di recupero dei ticket non riscossi, dopo il periodo di sospensione causato per l’emergenza pandemica da Covid. Nessun nerboruto e accigliato esattore si presenterà però alle nostre porte perché l’assessorato regionale alla Sanità ha previsto, come si legge in una nota, "campagne informative, totem automatici nelle strutture sanitarie (con la possibilità per gli interessati di poter verificare eventuali insoluti, ndr) e la consultazione sul Fascicolo Sanitario Elettronico".

Un’azione che, come tiene a sottolineare l’assessore regionale alla Sanità, Massimo Fabi, parlando da buon genitore che chiede al figlio di contribuire alle spese di casa, non vuole evidenziare alcun "errore da parte degli assistiti" né "portare a nessuna caccia a chi ha sbagliato, ma un piano portato avanti insieme ai cittadini per garantire la tenuta di tutto il sistema".

Il riferimento è, in particolare, alle prestazioni di Pronto Soccorso non urgenti (i codici bianco o verde, per intenderci) non seguite da ricovero, soggette a una quota fissa di 25 euro, salvo le previste esenzioni. L’importo potrebbe poi essere più alto se, per verificare le condizioni del paziente, sono stati necessari determinati accertamenti specialistici. Gli avvisi di pagamento stanno già arrivando pure nel reggiano, anche perché spetta a ogni azienda sanitaria territoriale, stabilire procedure specifiche per il recupero di somme che era stato rimandato nelle fasi più critiche della pandemia.

In termini numerici infatti si è passati da un ammontare di ticket non pagati di 7 milioni e mezzo di euro nel 2020, agli attuali 21 milioni e 370mila euro, questo perché come si scriveva prima, durante il periodo Covid l’invio dei solleciti ha subìto significativi rallentamenti e anche sospensioni. Ora però, normalizzata la situazione, la sanità regionale ha necessità di incamerare queste cifre, tanto più che i cittadini inadempienti, anche in buonafede, sono passati dagli 88mila del 2020, ai 245.800 dell’anno scorso.

Nel numero, pure chi non ha provveduto a disdire per tempo le prenotazioni di esami o visite specialistiche.

Le modalità con cui il cittadino sta venendo o verrà avvisato sono le seguenti: invio fino a due solleciti, a mezzo Pec o raccomandata per i ticket non riscossi al 31/12/2024. Iscrizione a ruolo presso l’Agenzia delle Entrate per i crediti sorti nel 2022 e precedenti. Le operazioni di recupero dei citati ticket saranno completate entro il 2026, mentre, nel frattempo, saranno attivate verifiche sullo stato dei recuperi riferiti al 2025.

"Non si tratta di una mera operazione di riscossione crediti, così come non tutti coloro che non hanno pagato lo hanno fatto in malafede – ha rimarcato l’assessore Fabi - Quella che è partito è un piano di recupero crediti che viene portato non contro gli assistiti, ma insieme a loro. Nel segno dell’equità perché il contributo di ciascuno è un elemento di tenuta del nostro servizio sanitario, un dovere comune per garantire il diritto universale alla salute".

I cittadini reggiani, come tutti gli emiliani e i romagnoli, saranno dunque chiamati a dare l’ennesima prova di civismo.

Nella speranza che i lunghissimi tempi di attesa per la fruizione di esami o visite – anche quelli fondamentali per la salute – si riducano.