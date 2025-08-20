Ticket, Sos riscossioni. Per visite ed esami mancano 2,5 milioni. Ma si fa peggio altrove

L’azione di recupero dei ticket non riscossi dopo il periodo di sospensione legato all’emergenza Covid, annunciata nei giorni scorsi dalla Regione Emilia-Romagna interessa, ovviamente, anche i cittadini reggiani.Che in questo periodo riceveranno, o in alcuni casi hanno già ricevuto, comunicazioni, in buona parte, per ora, col valore di semplice promemoria, riferite a prestazioni erogate, e non pagate, a partire dal 2020. Questo perché, per varie tipologie di visite ed esami, vi erano stati diversi periodi di sospensione generate dalla situazione creatasi, anche a livello logistico e burocratico, in seguito alla ben nota pandemia che ha afflitto tutto il pianeta, in particolare tra il 2020 e il 2022. Tuttavia, dal momento che ogni Azienda può decidere come organizzare e riscuotere i crediti non ancora incamerati, qualche piccolo distinguo tra una zona e l’altra c’è, in particolare per quanto concerne Reggio.

LE CIFRE

Partiamo dall’analisi delle mere cifre: nel quinquiennio 2020-2024 i reggiani hanno speso circa 80 milioni di euro per le prestazioni sanitarie soggette a ticket, in quella che il linguaggio aulico della burocrazia sanitaria definisce "compartecipazione alla spesa", passando da 12 milioni e 700mila euro nel momento più acuto della pandemia, a sfiorare i 18 milioni l’anno scorso, al culmine di un trend di crescita costante. Di questo ammontare una parte è soggetta al pagamento immediato, ovvero prima, o il giorno stesso, della prestazione; vi è poi una quota, riferita agli accessi al Pronto Soccorso in codice bianco o verde o "non appropriato" (ovvero quale prestazione non urgente, definizione introdotta dal Primo gennaio 2025) ai servizi di day service e agli esami istologici che prevedono un pagamento in data successiva.

IN CASSA

Nelle casse dell’Ausl reggiana, dal 2020 a oggi anche se i dati del 2024 sono in via di completamento, sono entrati, sui 78 milioni preventivati, 70 milioni e 700mila euro dai pagamenti immediati, più altri 5milioni e 700mila euro dagli importi versati post invio al cittadino dell’importo preciso da pagare: di questi, anche se per il 2023 e 2024 i dati sono in corso di completamento, circa 630mila euro derivano da prelievo coattivo tramite Agenzia delle Entrate. In termini di mera riscossione complessiva quindi l’Azienda Sanitaria reggiana può, a buon diritto, considerarsi virtuosa, in quanto deve ancora ricevere poco più del 3% della cifra collegata alle prestazioni erogate. Tuttavia, se scindiamo il dato tenendo in considerazione solo la quota di visite ed esami che un cittadino paga dopo l’effettuazione degli stessi la percentuale da recuperare, per questa tipologia di riscossioni, sale al 31%, con circa 2 milioni e mezzo di euro tuttora da incassare per il quinquennio considerato. Denaro che poi è l’oggetto specifico dell’iniziativa regionale in corso.

UN ANNO ’POSITIVO’

Tenendo peraltro conto che nel 2024 i reggiani sono stati sostanzialmente virtuosi, facendo arrivare all’incasso dell’Azienda 800mila euro sul totale dovuto, per quell’anno, di 1 milione e 220mila euro. Anche parametrando il volume di importi pagati nel nostro territorio, con quelli di altre realtà regionali, Reggio si distingue in positivo. Bologna e i comuni afferenti alla sua Ausl, per dire, vantano ancora un credito con i loro cittadini di oltre 13 milioni di euro: un milione e mezzo di questi è stato appena registrato a bilancio, mentre l’azione in corso punta a recuperarne altri 8. In difficoltà anche l’Asl Romagna, che deve acquisire circa 10 milioni di euro di prestazioni non ancora pagate. Insomma, criticità nei conti che le aziende sanitarie locali vorrebbero superare nel minor tempo possibile.