Tifone al raduno scout in Sud Corea Evacuati 16 reggiani: "Stanno bene"

di Daniele Petrone

Ci sono anche 16 reggiani in Corea del Sud dove è in corso il Jamboree, il raduno mondiale degli scout. Nei giorni scorsi a Saemangeum, sulla costa occidenale del Paese asiatico, si è abbattuta un’ondata di caldo che ha provocato diversi malori (nessuno grave) tra i 43mila partecipanti da tutto il mondo. Ma a giorni è previsto anche l’arrivo del tifone Khanun (che ha ucciso almeno due persone in Giappone), non lontano dal campo di North Jeolla che ospitava i ragazzi. Per questo il Governo coreano ha deciso di chiudere in anticipo la kermesse che avrebbe dovuto svolgersi fino a sabato, ordinando la maxi evacuazione. La Farnesina e l’ambasciata sta seguendo il contingente italiano formato da 1.200 persone. Tra questi anche 16 reggiani. Tra questi, otto ragazzi dai 14 ai 18 anni, più un capo educatore della sezione reggiana del Cngei. "Nessun allarmismo – spiega il presidente Pietro Corradini – Siamo tranquilli e tutti i ragazzi stanno bene. Saggiamente il Governo coreano ha chiuso il campo. Anche in Italia a volte succede di spostarci in caso di maltempo. Noi facciamo educazione, non sopravvivenza. Caldo? Qualcuno dei ragazzi ha detto con una battuta: non sono mai stati a Boretto in agosto...".

Inoltre ci sono sei giovani dell’Agesci, accompagnati dal referente ecclesiastico della Diocesi reggiana don Stefano Borghi. "Sono stati portati oggi (ieri, ndr) in sicurezza, nella zona universitaria a sud ovest di Seul, nella capitale – spiegano i responsabili della sezione Nicola Burani e Ivana Massaro – Stanno tutti bene e le famiglie sono state immediatamente informate. Non sono andati allo sbaraglio: si sapeva del caldo, ma era tutto ben organizzato tra bus con aria condizionata, acqua e sali minerali per l’idratazione. Non ci sono stati problemi e domenica rientreranno in Italia come da programma".