Tifosi in delirio per la Regia Squadra accolta da una folla Cigarini: "Ora la Serie A" Cattani fa il capo ultrà

di Andrea Ligabue

"Voglio la Serie A. Sono tornato nella mia città per questo". Luca Cigarini è avanti. Dentro e fuori dal campo. Quando tutti intorno a lui cantano a squarciagola "Ce ne andiamo ce ne andiamo in Serie B!", ’Ciga’ fa un passettone in avanti. Con grande naturalezza, come quando con testa e piedi disegna deliziose geometrie sul rettangolo pallonaro. "Voglio la A con la maglia granata - ri-sottolinea - Altrimenti, ripeto, non sarei nemmeno venuto alla Reggiana. Il salto subito? Mi resta un solo anno di contratto. Fate voi...".

Pensate se queste parole Cigarini le avesse urlate agli oltre seicento tifosi che ieri pomeriggio hanno atteso la squadra a Cavazzoli. Avrebbe alimentato una gioia già al top, esternata non solo dagli ultrà (c’erano tutti i ’diffidati’ per i quali gli stadi sono vietati) ma da intere famiglie. Insomma, un range di età compresa tra un anno e 90. Sì, c’erano un paio di bambini in braccio ai papà e una nonnina in carrozzina con la sciarpa della Reggiana al collo. Quando Adriano Montalto l’ha vista, il giocatore ha inchiodato l’auto e ha avuto con lei un ping pong di battute e sorrisi. Splendida immagine.

Come quelle che si sono succedute per oltre un’ora dalle 15,08 di ieri, quando si è palesato a Cavazzoli il pullman della Reggiana. ’Lillo’ Gaspari, storico autista, ha faticato non poco a farsi largo tra la folla, mentre in un amen i fumogeni hanno colorato la frazione di granata.

Quando le porte del torpedone si sono aperte, ecco uscire il presidente Carmelo Salerno, travolto dall’affetto dei tifosi che gli hanno dedicato il coro ’C’è solo un presidente!". Ma i decibel hanno ovviamente raggiunto il top, quando dagli scalini del pullman sono scesi Paolo Rozzio, Fausto Rossi, Cristian Cauz, Giuliano Laezza, Davide Guglielmotti e via via gli altri.

Eric Lanini ed Elvis Kabashi sono rimasti per un paio di minuti sul pullman: un modo per godersi appieno la baraonda granata. Tutto questo mentre quel ’matto’ di Montalto si divertiva a svuotare una bottiglietta di acqua sui tifosi e Giacomo Venturi aizzava la folla urlando nel megafono preso in prestito dagli ultrà. E quanti abbracci, che ’goleade’ di selfie, pacche sulle spalle, addirittura baci.

Rozzio è stato uno dei più gettonati. "Sono felicissimo - dice - Ed è bellissimo vedere la gioia dei tifosi. E’ da ieri che festeggio, ma non sono stanco, anche se ho dormito un’ora...". Poi la domanda che gli hanno fatto un po’ tutti: "Se resto? Io spero proprio di sì. Ci conto". Stia tranquillo Paolo: il suo contratto verrà rinnovato.

Anche Lorenzo Libutti è sempre uno dei più coccolati dai supporters. "Non capita tutti i giorni di vincere un campionato - dice - Ci aspettavamo di trovare a Cavazzoli qualche tifoso, ma non così tanti. È bellissimo". E via con le strette di mano e gli abbracci a raffica. Mancava Aimo Diana, che da Milano è andato direttamente a casa.

Capitolo a parte per Vittorio Cattani, il direttore generale. Uomo sempre misurato, frasi e concetti mai fuori dal politicamente corretto, ieri si è lasciato andare. Megafono in mano ha esaltato la folla: "Questa volta - le sueparole - in B vogliamo restarci. Sarà diverso dall’ultima volta". E poi ha sfoderato la sciabola quando un tifoso gli ha urlato ’Bisogna tirare fuori i soldi’. "No – ha replicato Cattani – è con la testa che si vince". Applausi a scena aperta.

Poi fumogeno in mano, ha cantato insieme a giocatori e tifosi ’Che tanto già lo so che l’anno prossimo gioco di sabato’. Inimmaginabile fino a ieri.