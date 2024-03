Til, accordo sul contratto integrativo. Più buoni pasto e indennità sui turni pesanti

Nel mare tempestoso del trasporto pubblico di Reggio, tra difficoltà a trovare e a fidelizzare gli autisti e il rinnovo del contratto nazionale in salita anche per la mancanza di risorse nel Fondo nazionale trasporti, spunta un porto sicuro. È quello dei 130 lavoratori di Til, azienda che gestisce tra l’altro il servizio degli scuolabus in provincia, per cui è stato raggiunto un accordo sul contratto integrativo. L’intesa è stata sottoscritta lo scorso 23 febbraio dalle segreterie provinciali di Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal. "In un quadro complessivo di forte incertezza sulla tenuta del settore – spiegano i sindacati – l’accordo sottoscritto prova a invertire la rotta. Si tratta infatti di un integrativo che investe significative risorse aggiuntive sulla contrattazione portando ad un aumento medio di 120 euro al mese, con punte che superano i 200 euro mensili".

I dipendenti Til, inoltre, saranno tra i pochi ad avere il rinnovo della contrattazione integrativa nonostante non si sia chiusa la contrattazione nazionale.

In dettaglio gli aumenti inseriti nell’accordo riguarderanno i buoni pasto riconosciuti per il triennio 2024-2025-2026, l’introduzione di una indennità di turno, una nuova indennità per i turni pesanti e la maggiorazione del lavoro straordinario. Inoltre, ulteriori aumenti riguarderanno le diarie aziendali, i rimborsi chilometrici e l’accumulo ore di in banca ore. Vengono poi introdotte importanti novità per i lavoratori giudicati "inidonei al lavoro" e, per chi usufruisce di Legge 104, la non incidenza della stessa sul conteggio delle assenze ai fini del riconoscimento del premio di risultato aziendale. Viene poi riconosciuto un giorno di recupero a tutte le donne dipendenti in occasione dell’8 Marzo di ogni anno e, già dal 2024, benfit aggiuntivi e bonus benzina per un totale di 700 euro. L’ipotesi d’accordo sarà ora oggetto di votazione da parte dei lavoratori entro il 17 marzo.