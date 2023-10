Timori a Santa Croce: "Concerti benvenuti, ma non durante la settimana lavorativa"

"Habemus data!" Esordisce con un sorriso Stefano Buffagni, coordinatore del comitato ‘Ascoltare Santa Croce’, il quartiere in cui si trova l’Rcf Arena che venerdì prossimo ospiterà il concerto di Kanye West. Scherzi a parte, un po’ di preoccupazione c’è: "Più per la città che per il quartiere, perché immagino che da giovedì sera sarà chiusa via dell’Aeronautica e ci saranno problemi di traffico incredibili". Per Santa Croce è fiducioso, sulla scia di quanto già visto in estate: "In quartiere abbiamo una scuola media, due elementari e due scuole per l’infanzia. È chiaro che per un genitore sarà complicato arrivarci, anche se chi è diretto a scuola o a lavoro o è residente potrà entrare e uscire liberamente. Il disagio quindi sarà circoscritto, invece per la città il problema sarà allargato, perché con quell’arteria chiusa tutti si riverseranno su via Gramsci che sarà già intasata di suo. Perciò la scelta del giorno lavorativo sicuramente non è buona". I concerti nell’arena più grande d’Europa non hanno mai creato fin qui grossi problemi a Santa Croce: "La mobilità interna non è andata troppo in crisi, anche la pulizia è stata curata. I problemi sono stati il parcheggio selvaggio e un po’ di disturbo della quiete pubblica, con l’elicottero a girare là in alto. Chi è scontento ci sarà sempre così come qualcuno che non vorrebbe nulla. Se però questi concerti migliorano l’importanza di Reggio e aumentano il suo Pil, per me sono più i vantaggi che gli svantaggi e qualche disagio va accettato". In questo caso non sarà così: "Mi sembra che fare un concerto di questa portata in un giorno lavorativo creerà invece problemi maggiori. Fossero state 10mila persone sarebbe cambiato tutto, ma con queste dimensioni ci sarà un grosso flusso veicolare di pullman, treni speciali perché molti vengono dall’estero e in aereo… Ci sarà un bel bailamme, fosse stato un infrasettimanale di luglio o agosto tutto avrebbe aiutato, ma qui c’è anche il problema delle scuole". Secondo il coordinatore del comitato dieci giorni di preavviso possono andare bene ("No, saperlo adesso per il 27 è sufficiente, mentre è chiaro che per il 20 sarebbe stato diverso"), mentre su certe posizioni di West non transige: "Questa è una struttura privata, perciò intervenire è difficile. Poi l’arte deve essere arte ma non può trasmettere valori negativi, se lo fa va condannata. Non conosco questo artista, ma ha dato adito alle perplessità di molti e spero che abbia la delicatezza durante il concerto di non ripetere certe esternazioni. Deve essere una bella serata di musica e fine delle trasmissioni, altri interventi non servono visto anche il momento storico delicato".

Tommaso Vezzani