’Tîn Bôta!’, ecco il calendario in dialetto

Proverbi, modi di dire, parole strane in dialetto reggiano con traduzione in italiano. Ovvero, la saggezza del passato, tramandata di casa in casa, a portata di calendario.

Per il 2024 che bussa alla porta l’associazione Léngua Mêdra formata da linguisti, studiosi e appassionati del nostro idioma, ha ideato e prodotto ‘Tîn Bôta!’, un calendario da tavolo con un pensiero quotidiano, una esortazione a guardare il nuovo giorno con il sorriso.

Uno strappa pensieri di Reggio Emilia in ‘dialèt arsan’. Spiega Cristina Celloni della tipografia Sigem: "Il nostro Tîn Bôta! è il risultato di un’attenta ricerca con l’associazione Léngua Mêdra, curata da un gruppo di amici ed ex compagni di scuola. Sono 366 frasi (il 2024 è bisestile, ndr) in dialetto reggiano – italiano, nate dal desiderio di esprimere anche visivamente l’amore per la nostra città, attraverso la diffusione del dialetto locale arricchito da vignette e illustrazioni. Strappate un pensiero e condividetelo con chi volete, perché la tradizione siamo noi".

Anche i mesi e i giorni della settimana sono scritti ‘bi-lingue’. Gruppo di amici che agli inizi del 2020 ha deciso di incontrarsi per occuparsi della ‘reggianità’, Léngua Mêdra è partita dalla lingua madre, il dialetto reggiano, imparata da bambini.

"Nei modi di dire della nostra tradizione è depositata una cultura popolare millenaria, tramandata oralmente fino a pochi decenni fa – spiega Rolando Gualerzi – Oggi sono pochi i giovani che lo parlano, e ancora meno quelli che lo sanno leggere e scrivere. Eppure tutti i linguisti ci dicono che i dialetti sono lingue a sé stanti dall’italiano, hanno regole proprie e la loro conoscenza è equiparabile, da un punto di vista cognitivo, a quella di un’altra lingua straniera".

A questo scopo l’associazione mette a disposizione il sito web www.lenguamedra.it, indipendente, con la possibilità di leggere e ascoltare testi dialettali di vario tipo, parole, versi, storie di personaggi reggiani, letteratura e fumetto.

Lo strappa pensieri 2024 si trova alla libreria del Teatro ed è ordinabile on-òine sul sito di Amazon.

E per realizzare il Tîn Bôta! 2025 l’associazione invita i lettori a scrivere una frase in dialetto con traduzione in italiano e inviarla al 339 2144025.

Foto: la squadra dell’associazione Léngua Mêdra