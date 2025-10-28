Tinexta, note di futuro. La festa per i trent’anni

Ha voluto festeggiare i suoi trent’anni d’impresa insieme a tutta la sua Correggio. Fiorenzo Bellelli, fondatore e ceo di Tinexta Innovation Hub, per una serata ha trasformato Palazzo dei Principi e il Teatro Asioli – luoghi fortemente identitari della città - in palcoscenici che hanno accolto un evento capace di unire arte, musica e territorio – dal titolo ’Armonie dell’Anima’ - per celebrare la sua visione imprenditoriale, che da un’intuizione locale è diventata una realtà industriale internazionale.

"Quando nel 1995 ho fondato Warrant Consulting, non immaginavo che da una piccola realtà nata a Correggio sarebbe potuto germogliare un percorso di crescita così profondo e articolato – ha confidato Bellelli. - In questi trent’anni ho visto cambiare il mondo dell’impresa, ma non i valori che considero fondamentali: etica, attenzione alle persone, curiosità e fiducia nel progresso. Tinexta Innovation Hub Spa rappresenta oggi uno dei principali operatori italiani, e tra i più rilevanti in Europa, nella consulenza strategica e finanziaria a supporto dell’innovazione, della trasformazione digitale e dello sviluppo sostenibile delle imprese, potendo contare su una squadra di circa mille professionisti"

La serata, andata in scena lo scorso venerdì, ha unito due momenti: il vernissage di una mostra d’arte con un concerto. La mostra ‘Armonie dell’anima’, personale del pittore Alfonso Borghi, si è inaugurata al Museo del Palazzo dei Principi. Maestro della pittura contemporanea, Alfonso Borghi ha presentato opere che hanno coniugato energia e introspezione, dove come sempre il suo linguaggio materico diventa strumento di dialogo tra arte e territorio. Il numeroso pubblico presente si è poi spostato al Teatro Asioli", dove ad attenderlo c’erano artisti del calibro della cantante Amii Stewart e Andrea Griminelli, flautista correggese, amico di lunga data di Fiorenzo e della sua famiglia.

A condurre con grande eleganza lo spettacolo all’Asioli, la giornalista Paola Saluzzi. Griminelli ha proposto diversi brani dai capolavori di Ennio Morricome, tra cui ’Gabriel’s Oboe’ (dalla colonna sonora di ’Mission’, di Roland Joffé), dedicandolo a Livia – moglie di Fiorenzo, che insieme sul palco hanno ascoltato tenendosi per mano – offrendo al pubblico un momento di grande commozione. La coppia lo scorso anno ha festeggiato le nozze d’oro. Amii Stewart, con la sua voce monumentale, ha regalato grandi emozioni, attingendo dal suo repertorio e spaziando tra canzoni storiche, italiane e americane. Apprezzati dai presenti anche i dialoghi tra la voce della cantante statunitense e il flautista. Ad accompagnarli trenta elementi dell’Orchestra Città di Ferrara, insieme alla jazz band di Amii Stewar, composta da Paolo Parracchini al basso, Giuseppe Tringali alla batteria e Giuseppe Arezzo al pianoforte. Il maestro Arezzo ha inoltre diretto l’intero ensemble, ma soprattutto ha dato vita ad arrangiamenti musicali straordinari, rielaborando in versione jazz quasi l’intero programma.

Stella Bonfrisco