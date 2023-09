Tipicità e mondo: La fiera di San Michele a Castelnovo Monti dal 23 al 25 settembre

La fiera di San Michele, che quest’anno si svolgerà nell’arco di tre giorni, da sabato 23 a lunedì 25 settembre, è diventata nel corso dei decenni un appuntamento importante oltre che per il movimento commerciale, per gli scambi internazionali tra Castelnovo e i Comuni gemellati. Infatti quest’anno saranno presenti le delegazioni di Voreppe (Francia), Illingen (Germania), e per la prima volta Kahla, la cittadina tedesca dove vennero deportati durante l’ultima guerra numerosi cittadini di Castelnovo Monti e diversi non fecero ritorno a casa.

Proprio anche per questa tragedia che appartiene alla storia, si è sviluppato una profonda amicizia tra le due comunità, Castelnovo e Kahla, seguirà anche una mostra fotografica. Le tre delegazioni insieme al Comitato gemellaggi di Castelnovo Monti, avranno il loro stand di prodotti tipici, sempre molto apprezzati, in piazza Gramsci.

Ma non solo: sarà presente al Teatro Bismantova una duplice mostra fotografica sulla cittadina di Kahla, con la quale nel 2022 è stato siglato il patto di gemellaggio a Castelnovo, al Teatro Bismantova. La scelta del teatro non è stata casuale: fu infatti in questo luogo che furono concentrati i cittadini castelnovesi destinati alla deportazione, il 6 ottobre del 1944.

Molti castelnovesi furono deportati proprio a Kahla per essere utilizzati come manodopera coatta nella fabbrica sotterranea di armamenti. Sette tra loro persero la vita per le condizioni disumane del campo: Inello Bezzi, Roberto Carlini, Anselmo e Renato Guidi, Pierino Ruffini, Francesco Toschi, Ermete Zuccolini. Dagli anni ‘90, subito dopo la caduta del muro di Berlino, i famigliari delle vittime si sono dedicati a mantenere viva la memoria dei loro cari, attraverso viaggi verso Kahla, ispirando così istituzioni, storici, studenti, associazioni e cittadini, a stimolare la conoscenza reciproca tra le due comunità, fino ad arrivare al gemellaggio.

La mostra resterà aperta e visitabile fino all’8 ottobre 2023, da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19, domenica 24 settembre e domenica 8 ottobre dalle 16 alle 18.

Per informazioni: Biblioteca Crovi 0522 610204.

