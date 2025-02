Tir distrugge i cavi del treno. Bloccato il traffico ferroviario

Un camion, transitando al passaggio a livello di Corniano, ha distrutto i cavi sospesi in protezione dei fili della linea aerea di alimentazione dei treni. L’incidente si è verificato ieri mattina verso le 11.15. Il mezzo pesante ha colpito i cavi e ha poi abbattuto due pali. Il passaggio dei treni sulla linea Reggio-Ciano è stato temporaneamente sospeso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia locale.

"Ho subito preso contatti con il direttore generale di Fer in quanto, inizialmente, ero molto preoccupato dopo quello che è avvenuto a Corniano – sottolinea Stefano Marazzi, sindaco di Bibbiano –. Il camion ha urtato i cavi, facendo piegare dei tralicci in metallo. Non è stata coinvolta l’energia elettrica. La zona è stata messa in sicurezza velocemente". Il primo cittadino di Bibbiano riferisce che fortunatamente nessuna persona "è rimasta ferita e la linea Reggio-Ciano è stata sospesa per poco tempo".

Fer (Ferrovie Emilia Romagna) ieri pomeriggio ha poi spiegato che la circolazione sulla Reggio-Ciano è tornata regolare dopo l’intervento dei manutentori. "Il tallonamento – dicono da Fer – della barriera di un passaggio a livello tra Barco e Ciano aveva causato disagi e interruzioni. Per venire incontro alle esigenze degli studenti in uscita da scuola, è stato allestito un treno straordinario per collegare Reggio-Emilia Santo Stefano a Reggio-Emilia Rfi". Il traffico è quindi tornato regolare. Sono in corso gli accertamenti sull’incidente di ieri mattina.

Matteo Barca